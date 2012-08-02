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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
220-240 V
Displayet og lydalarmen fortæller dig, når steriliseringen er udført, og hvor længe genstandene er sterile. Displayet viser også, om du har kommet for lidt eller for meget vand i sterilisatoren, så du altid er sikker på, at steriliseringen er blevet udført nøjagtigt og pålideligt.
Fordelen ved dampsterilisering er, at det er meget hurtigere (og mere sikkert) end den traditionelle metode med at koge flaskerne i en gryde på komfuret. Med den digitale sterilisator tager det ned til 6 minutter at sterilisere en fyldt maskine med 6 flasker, flaskesutter og beskyttelseshætter.
Sterilisatoren har et smart design, der fylder mindre i køkkenet, men som alligevel har plads til seks Philips Avent-flasker eller to Philips Avent-brystpumper. De to kurve kan sættes sammen til én kurv til opvaskemaskinen, hvilket gør det meget nemmere at rengøre mindre genstande som sutter og flaskesutter.
4.5
ud af 5
32
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Torie
29/07/2012
United Kingdom
Advent steamer
Very easy to use, sterilised quickly and effectively, highly recommend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Flaske følger ikke med dette produkt