      Philips Avent Premium Hurtig flaskevarmer

      Smart og nem opvarmning

      Tilbered perfekt opvarmet mad på få minutter med en flaskevarmer, der styrer temperaturen for dig. Den smarte temperatursensor justerer automatisk varmemønsteret, så varmeren opvarmer hurtigt og ensartet.

      • Opvarmer jævnt, uden varme områder
      • Hurtig opvarmning og optøningsfunktion
      • Egnet til både mælk og babymad
      Smart temperaturstyring vælger den ideelle opvarmningsfunktion

      Smart temperaturstyring vælger den ideelle opvarmningsfunktion

      Angiv mælkemængden, tryk på start, og lad den smarte temperaturstyring klare resten for dig. Den registrerer mælkens oprindelige temperatur og varmer den hurtigt til den ideelle temperatur, og holder den ved den temperatur i op til 60 minutter.

      Optøningsfunktion til beholdere med frossen mælk og babymad

      Optøningsfunktion til beholdere med frossen mælk og babymad

      Kan du godt lide at have fryseren fyldt med ekstra mad? Flaskevarmeren optør også hurtigt beholdere med mælk og babymad.

      Opvarmer beholdere til babymad samt mælk

      Opvarmer beholdere til babymad samt mælk

      Når dit barn er klar til at gå videre til fast føde, optør flaskevarmeren også og varmer beholdere med babymad.

      Nem at rengøre

      Nem at rengøre

      Designet i kun ét stykke, så rengøring er nemt, og du kan nyde mere tid med dit barn.

      Holder mælken varm i op til 60 minutter og slukker automatisk

      Holder mælken varm i op til 60 minutter og slukker automatisk

      Vores flaskevarmer holder mælken varm i op til 60 minutter, hvis du har brug for mere fleksibilitet omkring måltiderne. Derefter slukker den automatisk, så du får ro i sindet.

      Kompatibel med de fleste førende mærker inden for flasker og babymos på glas

      Kompatibel med de fleste førende mærker inden for flasker og babymos på glas

      Designet til at passe til din babys foretrukne Philips Avent-flasker og de fleste førende mærker indenfor babyflasker og glas med babymos.

      Tekniske specifikationer

      • Tekniske specifikationer

        Strømforbrug (standbytilstand)
        <0,3 W (perioden når automatisk standbytilstand: <1 min.)
        Strømforbrug
        400  W
        Spænding
        220-240 V, 50/60 Hz

      • Vægt og mål

        Mål på produkt (B x H x D)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Mål for detailsalgspakning (B x H x D)
        175 x 185 x 160  mm

      • Oprindelsesland

        Designet i
        Europa
        Fremstillet i
        Kina

      • Hvad følger med

        Flaskevarmer
        1  stk.

      • Emballagespecifikationer

        Papirbaseret emballage*
        Ja

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • Til 150 ml mælk ved en temperatur på 22 °C i en 260 ml Philips Natural-flaske
      • *Enten den gamle eller den nye papirbaserede emballage kan modtages i overgangsperioden

