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  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på

Udgået

Philips AventNatural-sutteflaske

SCF627/17

4.8
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Den naturlige måde at give flaske på
Vores nye flaske gør madning med flaske mere naturlig for dig og dit barn. Sutten har et nyskabende bladformet design, så barnet får naturligt fat ligesom ved brystet, hvilket gør det nemt for dit barn at kombinere madning med bryst og flaske.
Se alle fordele

Avent-sut i et bladformet design

Den naturlige måde at give flaske på

  • 1 flaske

  • 260 ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 1 m+

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.

Kompatibel med Philips Avent Natural-sortimentet

Kompatibel med Philips Avent Natural-sortimentet

Den nye Philips Avent Natural-flaske er kompatibel med Philips Avent-sortimentet med undtagelse af Classic-flasker og -kophåndtag. Vi anbefaler, at du kun bruger Natural-flasker sammen med Natural-sutter.

Fås i forskellige størrelser

Philips Avent Natural-flasken fås i 4 størrelser: 60 ml,125 ml, 260 ml og 330 ml. Flaskerne fås enkeltvis eller i pakker med flere styk

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF627/17 Μπιμπερό Natural

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF627/17 Μπιμπερό Natural

22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF627/17 Biberon Natural

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF627/17 Biberon Natural

17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF627/17 Biberon Natural

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF627/17 Biberon Natural

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