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  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på
  • Den naturlige måde at give flaske på

Udgået

Philips AventNatural-sutteflaske

SCF628/17

4.4
| (242) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt
Den naturlige måde at give flaske på
Vores nye flaske gør madning med flaske mere naturlig for dig og dit barn. Sutten har et nyskabende bladformet design, så barnet får naturligt fat ligesom ved brystet, hvilket gør det nemt for dit barn at kombinere madning med bryst og flaske.
Se alle fordele

Avent-sut i et bladformet design

Den naturlige måde at give flaske på

  • 1 flaske

  • 260 ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 1 m+

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Avanceret anti-kolik-system med innovativ dobbeltventil

Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.

Kompatibel med Philips Avent Natural-sortimentet

Kompatibel med Philips Avent Natural-sortimentet

Den nye Philips Avent Natural-flaske er kompatibel med Philips Avent-sortimentet med undtagelse af Classic-flasker og -kophåndtag. Vi anbefaler, at du kun bruger Natural-flasker sammen med Natural-sutter.

Fås i forskellige størrelser

Philips Avent Natural-flasken fås i 4 størrelser: 60 ml,125 ml, 260 ml og 330 ml. Flaskerne fås enkeltvis eller i pakker med flere styk

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

242

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

25/10/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle

13/10/2017

Sverige

Sverige

Utmäkt flaska

Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle

11/10/2017

Sverige

Sverige

Greppvänlig

En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle

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  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011