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30 dages fortrydelsesret
Udgået
1 flaske
260 ml
Sut med langsom gennemstrømning
1 m+
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
Den nye Philips Avent Natural-flaske er kompatibel med Philips Avent-sortimentet med undtagelse af Classic-flasker og -kophåndtag. Vi anbefaler, at du kun bruger Natural-flasker sammen med Natural-sutter.
Philips Avent Natural-flasken fås i 4 størrelser: 60 ml,125 ml, 260 ml og 330 ml. Flaskerne fås enkeltvis eller i pakker med flere styk
4.4
ud af 5
242
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011