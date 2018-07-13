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30 dages fortrydelsesret
Udgået
1 flaske
120 ml
Sut designet til nyfødte
0 m+
Natural-glasflasken kan modstå varme og termiske chok. Derfor er det sikkert at opbevare den i fryseren og opvarme den, og den er også egnet til sterilisering.
Borosilikatglas af høj kvalitet fra Frankrig for at sikre den højeste kvalitet og den ultimative renhed.
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
4.2
ud af 5
26
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
LGPolpetta
13/07/2018
Italia
Perfetto per allattamento misto e non solo..
Per mia figlia è stato semplicissimo e naturale bere dal biberon quando non avevo latte a sufficienza nelle prime settimane. Poi, è rimasto utilissimo nel caso in cui dovessi lasciare un po' di latte materno a qualcuno per alcune mie ore di assenza.. Ora siamo in fase svezzamento e con la giusta tettarella lo stiamo utilizzando per i primi sorsi d'acqua.. Che dire, la piccola prova già a tenerlo in mano da sola! Ottimo!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF671/17 Biberon Natural in vetro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF671/17 Biberon Natural in vetro
SandraLux
13/07/2018
France
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait materne
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF671/17 Biberon en verre Natural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF671/17 Biberon en verre Natural
George
06/06/2018
Ελλάδα
Τέλειο
Καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίες θηλές, δεν έχει διαρροές
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
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