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  • Nem at kombinere med amning
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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
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  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning
  • Nem at kombinere med amning

Udgået

Philips AventNatural glassutteflaske

SCF673/17

3.4
| (49) Anmeldelser
Nem at kombinere med amning
Vores Natural-glasflaske gør madning med flaske mere naturligt for dig og dit barn. Sutten har et behageligt bladformet design, så barnet får naturligt fat ligesom ved brystet, hvilket gør det nemt for dit barn at kombinere madning med bryst og flaske.
Se alle fordele

Naturlig sut

Nem at kombinere med amning

  • 1 flaske

  • 240ml

  • Sut med langsom gennemstrømning

  • 1 m+

Varmebestandig

Varmebestandig

Natural-glasflasken kan modstå varme og termiske chok. Derfor er det sikkert at opbevare den i fryseren og opvarme den, og den er også egnet til sterilisering.

Glas af farmaceutisk kvalitet

Borosilikatglas af høj kvalitet fra Frankrig for at sikre den højeste kvalitet og den ultimative renhed.

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Naturligt greb på grund af den store brystformede sut

Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.4

ud af 5

49

Anmeldelser

18/03/2014

Deutschland

Deutschland

Super Flasche

Liegt toll in der Hand und ist gut zu reinigen. Sehr gute Verarbeitung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

22/03/2013

Deutschland

Deutschland

Endlich eine solide Glasflsche!

Haben sehr lange nach einer guten Glasflasche gesucht und sind endlich fündig geworden! Mein Kind akzeptierte die normalen Aventsauger nicht und die Flaschen waren aus Plastik. Bei der Naturnah Flasche hat es sofort gut getrunken und durch das neue System, gabs hinterher kein Bauchweh und kein Wildes Aufstoßen. Wir sind überaus zufrieden mit diesen Flaschen und kaufen jetzt noch die Minivariante für den neuen Nachwuchs!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas

02/04/2019

España

España

Me encanta

Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural glass baby bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural glass baby bottle

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  1. 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011