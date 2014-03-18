Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SCF673/17
1 flaske
240ml
Sut med langsom gennemstrømning
1 m+
Natural-glasflasken kan modstå varme og termiske chok. Derfor er det sikkert at opbevare den i fryseren og opvarme den, og den er også egnet til sterilisering.
Borosilikatglas af høj kvalitet fra Frankrig for at sikre den højeste kvalitet og den ultimative renhed.
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
3.4
ud af 5
49
Anmeldelser
ettie
18/03/2014
Deutschland
Super Flasche
Liegt toll in der Hand und ist gut zu reinigen. Sehr gute Verarbeitung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Vollzeitmama
22/03/2013
Deutschland
Endlich eine solide Glasflsche!
Haben sehr lange nach einer guten Glasflasche gesucht und sind endlich fündig geworden! Mein Kind akzeptierte die normalen Aventsauger nicht und die Flaschen waren aus Plastik. Bei der Naturnah Flasche hat es sofort gut getrunken und durch das neue System, gabs hinterher kein Bauchweh und kein Wildes Aufstoßen. Wir sind überaus zufrieden mit diesen Flaschen und kaufen jetzt noch die Minivariante für den neuen Nachwuchs!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural-Babyflasche aus Glas
asunmas
02/04/2019
España
Me encanta
Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural glass baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF673/17 Natural glass baby bottle
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011