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30 dages fortrydelsesret
Udgået
1 flaske
260 ml
Sut med langsom gennemstrømning
1 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
4.4
ud af 5
242
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF693/17 Natural baby bottle
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011