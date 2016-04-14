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Udgået
SCF696/17
1 flaske
330 ml
Sut med medium gennemstrømning
3 m+
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er bladformet indeni, hvilket øger blødheden og fleksibiliteten, uden at sutten klapper sammen. Dit barn vil få en mere bekvem og behagelig madning.
Innovativt dobbeltventil, der er designet til at reducere kolik og ubehag ved at ventilere luften i flasken og ikke i barnets mave.
4.2
ud af 5
31
Anmeldelser
MammaTill2
14/04/2016
Sverige
Bästa nappflaskan
Nappflaskan är helt fantastisk. Luftventil som gör att barnet alltid kan dricka utan att behöva släppa taget. Neutral i utseendet och anpassad form som gör det lätt för barnen att äta.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF696/17 Natural baby bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF696/17 Natural baby bottle
PetraMR
27/05/2020
Deutschland
Babygläschen Glas Naturell
Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.
Fordele
Wie oben beschrieben
Ulemper
Bis jetzt keine gefunden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF696/17 Natural-Babyflasche
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF696/17 Natural-Babyflasche
Melisanis
10/02/2021
Ελλάδα
Τελειοοοο
Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF698/17 Μπιμπερό Natural
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF698/17 Μπιμπερό Natural
0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011