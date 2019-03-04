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Udgået
1 Natural-flaske
2 oz/60 ml
First Flow-sut
Naturligt formet sut
En mindre hulstørrelse giver en mere kontrolleret gennemløbshastighed til spædbørn, som drikker langsommere. Natural First-sutten er den ideelle gennemløbshastighed, når du skal i gang med at give dit spædbarn sutteflaske.
En mindre størrelse sutteflaske, der hjælper med at sikre en passende mængde til spædbarnets mindre mave
Den blødere, noprede sut minder mere om brystet.
4.9
ud af 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Ewazakholi
04/03/2019
United Kingdom
Cute and handy bottle
Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle
mario41
29/01/2019
United Kingdom
This product has great features
Perfect for a newborn baby smaller tummy and has natural shape.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle
Lisaemma
31/12/2019
Italia
Top biberon
Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top
Fordele
Tettarella
Ulemper
Nulla
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Biberon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Biberon