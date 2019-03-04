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  • Ideel til nyfødte
  • Ideel til nyfødte
  • Ideel til nyfødte
  • Ideel til nyfødte
  • Ideel til nyfødte
  • Ideel til nyfødte
  • Ideel til nyfødte
  • Ideel til nyfødte

Udgået

Philips AventSutteflaske

SCF699/17

4.9
| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Ideel til nyfødte
Vores 2 oz/60 ml Natural-sutteflaske leverer den ideelle mængde føde til nyfødte. Takket være First Flow-sutten har den et langsommere og mere kontrolleret gennemløb. Den bløde, riflede, bredformede sut minder mere om brystet.
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Nem at kombinere med amning

Ideel til nyfødte

  • 1 Natural-flaske

  • 2 oz/60 ml

  • First Flow-sut

  • Naturligt formet sut

Sut med langsommere gennemløb

Sut med langsommere gennemløb

En mindre hulstørrelse giver en mere kontrolleret gennemløbshastighed til spædbørn, som drikker langsommere. Natural First-sutten er den ideelle gennemløbshastighed, når du skal i gang med at give dit spædbarn sutteflaske.

Mindre 2 oz/60 ml sutteflaske udviklet til madning af nyfødte

Mindre 2 oz/60 ml sutteflaske udviklet til madning af nyfødte

En mindre størrelse sutteflaske, der hjælper med at sikre en passende mængde til spædbarnets mindre mave

Blød, riflet sut

Blød, riflet sut

Den blødere, noprede sut minder mere om brystet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.9

ud af 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

04/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Lovely little bottle, good size for newborn. Strong and quality, safe to use. My baby didnt spot the difference between breast feeding and new bottle, which is great.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle

29/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product has great features

Perfect for a newborn baby smaller tummy and has natural shape.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Baby Bottle

31/12/2019

Italia

Italia

Top biberon

Molto valido nei primissimi giorni di vita prodotti top

Fordele

Tettarella

Ulemper

Nulla

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Biberon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF699/17 Biberon

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