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  • Skruelåg holder sugerøret rent på farten
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Udgået

Philips AventSugerørskopper

SCF760/00

3.9
| (22) Anmeldelser
Skruelåg holder sugerøret rent på farten
Philips Avent-koppen SCF760/00 med sugerør er en ideel drikkeløsning for småbørn. Den er læksikker, og det unikke skruelåg gør den nem at bruge for barnet på egen hånd. Og så kan den skilles helt ad og gøres ren.
Se alle fordele

Lækage-sikker, nem for barnet at bruge selv

Skruelåg holder sugerøret rent på farten

  • 260 ml

  • 12 m+ sugerør

Blødt silikonesugerør med integreret lækage-sikker ventil

Barnet kan let skrue låget åbent og lukket

Skruelåg holder sugerøret rent

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

22

Anmeldelser

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

Der beste Becher für meine Kinder

Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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12/09/2014

Deutschland

Deutschland

schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher

Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

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12/09/2014

Deutschland

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schick,praktisch,hygienisch....ein toller becher

Mit den richtigen Getränken (kohlensäure frei) kein tropfen und auch für unterwegs sehr praktisch durch verschließen des Bechers. Unsre Zwillingsjungs lieben Ihre Becher, einfaches trinken ohne tropfen, robuste Becher die trotz runterfallen und auch mal rumwerfen nach über 3 monatigen täglichen Gebrauch nicht kaputt gingen - bin guter Dinge dass dies auch so bleibt. Becher tropfen nur wie oben schon geschrieben wenn man kohlensäurehaltige getränke einfüllt, saft und saftschorle funktioniert. Natürlich kann auch mal ein Tropfen auslaufen, wenn im trinkhalm etwas Flüssigkeit ist und die Becher umfallen oder auf den Kopf gestellt/gedreht werden oder wie unsre Jungs es tun, die Trinkhalme reindrücken....na dann läuft natürlich alles raus.

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