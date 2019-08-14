Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Sutten forbliver fuld af mælk, selv når sutteflasken er vandret, så din baby kan drikke i en mere naturlig, siddende position. Dette kan reducere refluks, luft i maven og gøre madning mere behagelig for dig og den lille.
Vores unikke AirFree™-åbning trækker luft væk fra sutten, så dit barn sluger mindre luft, mens barnet drikker. Dette kan være med til at reducere almindelige problemer ved madning såsom kolik, refluks og luft i maven.
Kliniske undersøgelser har vist, at Philips Avent-sutteflasken reducerer kolik og klynk*. Hvordan? En ventil i sutten forhindrer opbygning af vakuum, mens din baby drikker, så uafbrudt madning er mulig. Dette kan være med til at reducere kolik, luft i maven, gylp og bøvs.
4.6
ud af 5
154
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Johannac90
14/08/2019
Sverige
Kanon
Älskar denna då lilltjejen alltid varit gasig. Funkar kanon på henne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinjohanna
14/11/2018
Sverige
En bra flaska som motverkar kolik!
Flaskans design är väl fungerande, min son sväljer mindre luft och äter i lagom takt. Dessutom har han varit kräsen innan med olika flaskor, men den här tog han!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinpettersson871
05/11/2018
Sverige
Toppen bra flaska
Har haft svårt att hitta en bra flaska till vår dotter som alltid svalt mycket luft och haft kolik. Sedan vi använt denna flaska upplever vi att hon svalt mycket mindre luft.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.