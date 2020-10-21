Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Philips Avent SCF813/24 Anti-colic with AirFree™ vent
Udgået
Support
SCF813/24
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Eco passport - English (US)
Alle (1)
Kan mine Philips Avent-produkter til madning med flaske bruges med hinanden?
AventSkruering til sutteflaske
AventSutteflaskedæksel
AventAirFree-åbning
AventForseglingsdisk til sutteflaske