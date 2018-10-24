ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af emballage
  • Primært billede
  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af emballage
  • Primært billede

Udgået

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

SHB7250/00

4.2

| (33) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Lyd i høj opløsning

Philips SHB7250 med Bluetooth-forbindelse eliminerer behovet for kabler, uden at reducere lydkvaliteten, og leverer dyb bas og perfekt klarhed. Skift nemt fra musik til opkald, og nyd komfort på farten takket være ørekapsler med blød polstring.

Se alle fordele

med dynamisk basforstærkning

Lyd i høj opløsning

  • 40mm drivere/lukket bagside

  • Over-ear

  • Bløde ørepuder

Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse og en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til musikelskerens foretrukne ledsager inden for lyd. Disse hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning.

NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring

NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring

Automatisk vækningsenhed med enkel NFC-parring med et enkelt tryk gør det muligt at slutte dine Bluetooth-hovedtelefoner til en hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.

Design med lukket bagende optimerer lydisolering

Design med lukket bagende optimerer lydisolering

Designet med lukket bagside isolerer din musik fra udefrakommende lyde, så du kan nyde alle de fine detaljer og den fyldige baslyd fra den originale optagelse.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

33

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

24/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very nice headphones

Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

01/06/2016

Deutschland

Deutschland

Absulut genialer Begleiter

Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

sehr ausgewogener Kopfhörer

Verarbeitung ist sehr gut. Bluetooth funktioniert sowohl mit Android als auch mit IOS einwandfei. Soundqualität ist leicht bassbetont. Höhe und Mittel könnte noch ein bisschen mehr sein. Allgemiene ist der Kopfhörer ein gelungenes Produkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. De faktiske resultater kan variere

  2. Ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel