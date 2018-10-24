Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Lyd i høj opløsning
Philips SHB7250 med Bluetooth-forbindelse eliminerer behovet for kabler, uden at reducere lydkvaliteten, og leverer dyb bas og perfekt klarhed. Skift nemt fra musik til opkald, og nyd komfort på farten takket være ørekapsler med blød polstring.
40mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Bløde ørepuder
Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse og en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til musikelskerens foretrukne ledsager inden for lyd. Disse hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning.
Automatisk vækningsenhed med enkel NFC-parring med et enkelt tryk gør det muligt at slutte dine Bluetooth-hovedtelefoner til en hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.
Designet med lukket bagside isolerer din musik fra udefrakommende lyde, så du kan nyde alle de fine detaljer og den fyldige baslyd fra den originale optagelse.
4.2
ud af 5
33
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
mnavinc
24/10/2018
United Kingdom
Very nice headphones
Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
deathmatch
01/06/2016
Deutschland
Absulut genialer Begleiter
Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Avi1980
10/01/2016
Deutschland
sehr ausgewogener Kopfhörer
Verarbeitung ist sehr gut. Bluetooth funktioniert sowohl mit Android als auch mit IOS einwandfei. Soundqualität ist leicht bassbetont. Höhe und Mittel könnte noch ein bisschen mehr sein. Allgemiene ist der Kopfhörer ein gelungenes Produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB7250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
De faktiske resultater kan variere
Ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel