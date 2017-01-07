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Udgået

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

SHB9250/00

4.3

| (32) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt

Lyd i høj opløsning

Philips SHB9250 med Bluetooth-forbindelse eliminerer behovet for kabler, uden at reducere lydkvaliteten, og leverer dyb bas og perfekt klarhed. Skift nemt fra musik til opkald, og nyd komfort på farten takket være ørekapsler med blød polstring.

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med dynamisk basforstærkning

Lyd i høj opløsning

  • 40mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

Basforstærkning med et enkelt tryk for en dyb dynamisk bas

Multi-point afspiller musik og opkald på to enheder på én gang

Multi-point giver dig mulighed for at tilslutte dine Philips Bluetooth-hovedtelefoner med to Bluetooth-aktiverede enheder samtidigt. Du skal blot parre de to enheder for at kunne nyde film og musik, mens du uden besvær modtager opkald undervejs.

Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse og en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til musikelskerens foretrukne ledsager inden for lyd. Disse hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

32

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

3
2

07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

01/08/2016

Deutschland

Deutschland

Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super

Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

14/03/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Perfekter klang Cooles Design Würde es zu hundert Prozent weiter empfehlen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. De faktiske resultater kan variere

  2. Ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel