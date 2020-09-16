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Udgået

Trådløse hi-fi-hovedtelefoner

SHC8545/00

3.3

| (8) Anmeldelser

Enestående trådløs musik

Frihed til at nyde musik rundt om i dit hjem. Disse stereohovedtelefoner har hi-fi-lydgengivelse med automatisk tuning og er det ypperste inden for personlig bekvemmelighed.

Se alle fordele

utrolig bekvem takket være automatisk tuning

Enestående trådløs musik

Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.

Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.

3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.

Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.

Automatisk indstilling forenkler modtagelseshastighed.

Når du trykker på den smarte indstillingsknap på hovedtelefonerne, aktiveres det mikroprocessor-styrede kredsløb, som skal indstille sendefrekvensen optimalt til den bedst muligt modtagelse og enestående lydkvalitet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

8

Anmeldelser

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Fordele

Viele

Ulemper

Keine

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Dato for brug 2018-09-16

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Dato for brug 2018-09-16

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Fordele

TODO

Ulemper

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Dato for brug 2019-01-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Dato for brug 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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