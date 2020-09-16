Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
SHC8545/00
Enestående trådløs musik
Frihed til at nyde musik rundt om i dit hjem. Disse stereohovedtelefoner har hi-fi-lydgengivelse med automatisk tuning og er det ypperste inden for personlig bekvemmelighed.
Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv om du er i et andet rum.
Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og slutter naturligt til omkring ørerne.
Når du trykker på den smarte indstillingsknap på hovedtelefonerne, aktiveres det mikroprocessor-styrede kredsløb, som skal indstille sendefrekvensen optimalt til den bedst muligt modtagelse og enestående lydkvalitet.
3.3
ud af 5
8
Anmeldelser
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Fordele
Viele
Ulemper
Keine
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Dato for brug 2018-09-16
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Dato for brug 2018-09-16
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Fordele
TODO
Ulemper
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Dato for brug 2019-01-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Dato for brug 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico