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Udgået
SHE1355WT/00
Basporte
Med forbedret basydeevne giver disse øretelefoner dig kvalitetsmusikoplevelser nemt og bekvemt. In-line-mikrofon til praktiske opkald.
14,8 mm drivere/åben bagside
Øretelefon
Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd med en fyldig dyb bas.
Med den integrerede mikrofon og opkaldsknap kan du bruge dette Philips-headset til musik såvel som opkald fra din mobiltelefon. Nyd den håndfri telefoni, mens du nemt modtager og afslutter opkald via dit headset.
En 14,8 mm højttalerdriver, der er lille nok til at give optimal bærekomfort og stor nok til at give en tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så du kan nyde lyden.
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