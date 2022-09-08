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Udgået

Øretelefoner med mikrofon

SHE1355WT/00

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Basporte

Med forbedret basydeevne giver disse øretelefoner dig kvalitetsmusikoplevelser nemt og bekvemt. In-line-mikrofon til praktiske opkald.

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for forbedret lyd

Basporte

  • 14,8 mm drivere/åben bagside

  • Øretelefon

Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd

Bass Beat-porte lader luften passere og giver bedre lyd med en fyldig dyb bas.

Integreret mikrofon og opkaldsknap

Integreret mikrofon og opkaldsknap

Med den integrerede mikrofon og opkaldsknap kan du bruge dette Philips-headset til musik såvel som opkald fra din mobiltelefon. Nyd den håndfri telefoni, mens du nemt modtager og afslutter opkald via dit headset.

14,8 mm højttalerdriver, der optimerer bærekomforten

En 14,8 mm højttalerdriver, der er lille nok til at give optimal bærekomfort og stor nok til at give en tydelig, uforvrænget lyd, har den ideelle størrelse, så du kan nyde lyden.

Tekniske specifikationer

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