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Udgået

In-ear-hovedtelefoner

SHE3205WT/00

4.6

| (11) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Fyldig bas, klar lyd

SHE3205-øretelefonernes optimale pasform sikrer optimal komfort, og hovedtelefonernes 14,2 mm drivere og basport sikrer fyldig bas og klar lyd. Den indbyggede mikrofon gør det nemt at skifte mellem musik og opkald. Du kan vælge mellem 6 livlige farver, som passer til dit Apple-ur.

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Behagelig pasform tilpasset til ørets struktur

Fyldig bas, klar lyd

  • 14,2 mm drivere/åben bagside

  • Øretelefon

Behagelig pasform tilpasset til ørets struktur

Designet er baseret på ørets geometri, så de er behagelige at have på for alle.

Neodym-magneter forbedrer basydeevnen

Neodym-magneter forbedrer basydeevnen

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere allround lydkvalitet.

14,2 mm højttalerdrivere giver fyldig bas og klar lyd

14,2 mm højttalerdrivere giver fyldig bas og klar lyd

14,2 mm højttalerdrivere af god kvalitet med neodym-magnet giver fyldig bas og klar lyd.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

11

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/10/2019

Danmark

Danmark

Why have they stopped making these?

They were well fitting and well sounding. I do not understand why they went out of production. Things change so fast nowadays, and not always for the better.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3205WT In-ear-hovedtelefoner

05/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Impressed

I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3205WT In-Ear Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3205WT In-Ear Headphones

02/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

just amazing great features

i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3205WT In-Ear Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHE3205WT In-Ear Headphones

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