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Udgået
Klar og kraftfuld bas
Disse DJ-inspirerede hovedtelefoner sørger for kraftig lyd og bas. Deres drejelige, blødt polstrede ørekapsler giver dig den perfekte lydoplevelse på farten.
32 mm drivere/lukket bagside
On-ear
32 mm kraftfulde drivere, der leverer detaljeret, klar og naturlig lyd.
4.1
ud af 5
25
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Bekræftet køber
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Bekræftet køber
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger