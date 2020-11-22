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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHL3065WT/00

4.1

| (25) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Klar og kraftfuld bas

Disse DJ-inspirerede hovedtelefoner sørger for kraftig lyd og bas. Deres drejelige, blødt polstrede ørekapsler giver dig den perfekte lydoplevelse på farten.

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Hovedtelefoner i DJ-monitorstil med mikrofon

Klar og kraftfuld bas

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

1,2 m kabel til fri musiknydelse på farten

1,2 m kabel til fri musiknydelse på farten

32 mm højttalerdrivere for kraftig og dynamisk lyd

32 mm højttalerdrivere for kraftig og dynamisk lyd

32 mm kraftfulde drivere, der leverer detaljeret, klar og naturlig lyd.

Justerbare ørekapsler og hovedbånd, der tilpasser sig dit hoved

Justerbare ørekapsler og hovedbånd, der tilpasser sig dit hoved

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

25

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

1

22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

04/08/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!

Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

17/07/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Luchtbevochtiger

Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HU4706/11 Luchtbevochtiger

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