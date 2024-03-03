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BASS+ Hovedtelefoner med mikrofon
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SHL3175WT/00
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Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Til iOS og Android
Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at udnytte dine hovedtelefoners potentiale fuldt ud. Du kan få adgang til alle de funktioner, der vil give dig den bedste lydoplevelse fra din mobile enhed.
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