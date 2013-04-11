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Udgået

ActionFitHovedtelefoner med halsrem til sport

SHQ4000/10

3.1

| (14) Anmeldelser

Velegnet til sport

Disse øretelefoner er fremstillet af vandtætte materialer sammen med et antibakterielt middel, som dræber bakterier, og er designet til fitnessentusiasten

Se alle fordele

Sikker pasform

Velegnet til sport

  • ActionFit

  • Orange og grå

Svedsikker

Svedsikker

En vandtæt forsegling beskytter øretelefonerne mod svedrelaterede skader

Fleksibel og let nakkerem

Fleksibel og let halsrem med optimal pasform - designet til sport

Baspumpende stereolyd - brændstof til din motion

Finjusteret akustik forbedrer den sportslige oplevelse - brændstof til din motion

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

14

Anmeldelser

3

11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

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