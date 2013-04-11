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Udgået
SHQ4000/10
Velegnet til sport
Disse øretelefoner er fremstillet af vandtætte materialer sammen med et antibakterielt middel, som dræber bakterier, og er designet til fitnessentusiasten
ActionFit
Orange og grå
En vandtæt forsegling beskytter øretelefonerne mod svedrelaterede skader
Fleksibel og let halsrem med optimal pasform - designet til sport
Finjusteret akustik forbedrer den sportslige oplevelse - brændstof til din motion
3.1
ud af 5
14
Anmeldelser
gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
eddy20081948
03/12/2013
België
Geweldig goed produkt !
Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello