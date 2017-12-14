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Udgået

Hovedtelefoner

SHS3300BK/10

4.3

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Ekstra bas

Nyd den kraftfulde bas i disse øretelefoner, som er konstrueret til at være komfortable, pålidelige og højtydende

Se alle fordele

til kraftfuld lyd

Ekstra bas

  • 15 mm drivere/åben bagside

  • Ørekrog

27 mm ørekapsel giver høj lydkvalitet.

Denne 27 mm højttalerdriver har den perfekte størrelse til uforvrænget lyd. Den er kompakt, så du får komfort, men samtidig stor nok til at give en tydelig, kraftig lyd.

Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.

Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.

Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Headphones

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Auscultadores

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Auscultadores

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Fordele

Hervorragender klang u sitzt gut

Ulemper

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300WT Kopfhörer

Dato for brug 2021-05-30

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300WT Kopfhörer

Dato for brug 2021-05-30

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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