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Udgået
Ekstra bas
Nyd den kraftfulde bas i disse øretelefoner, som er konstrueret til at være komfortable, pålidelige og højtydende
15 mm drivere/åben bagside
Ørekrog
Denne 27 mm højttalerdriver har den perfekte størrelse til uforvrænget lyd. Den er kompakt, så du får komfort, men samtidig stor nok til at give en tydelig, kraftig lyd.
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
4.3
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Headphones
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Auscultadores
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300BK Auscultadores
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Fordele
Hervorragender klang u sitzt gut
Ulemper
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300WT Kopfhörer
Dato for brug 2021-05-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHS3300WT Kopfhörer
Dato for brug 2021-05-30