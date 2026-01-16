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Udgået

Shaver S9000 Prestige SP9821/12 Wet & dry electric shaver, Series 9000

SP9821/12

4.5
| (2775) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
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Ekstra stærke, selvslibende skær giver ultimativ tæthed

Ekstra stærke, selvslibende skær giver ultimativ tæthed

Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet giver Nanotech Dual Precision-skærene en utrolig glat barbering. De 72 selvslibende skær, der er hærdet med nanopartikler, har ekstra stærke og holdbare skarpe kanter, der altid sikrer ultimativ tæthed.

Den perfekte position af skærene for maksimal præcision

Den perfekte position af skærene for maksimal præcision

For at undgå træk og ubehag har Philips s9000 Prestige et meget præcist ophængssystem, der sikrer den perfekte position af skærene for maksimal skærepræcision.

Effektiv barbering med høj hastighed

Effektiv barbering med høj hastighed

Philips' mest avancerede digitalmotor sikrer maksimal rotation for maksimal effektivitet og opnår derved en præcis barbering uanset ansigtets konturer eller hårenes tæthed.

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2775

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

16/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Effektiv barbering - 1. gang.

Har altid været glad for Philips barber-maskiner, men S9000 er den første, som barberer helt glat også underkæben med modsatrettet skægvækst.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

16/08/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Shaver

Købte en renoveret shaver, 9000 model...den virker virkelig fint.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

27/06/2025

Danmark

Danmark

Barbermaskine 9000

Da det nu 2gang jeg prøver , det er en fantastik maskine baber dejlig er lyd løs , må der er også fejl når man er ældre er der løs hud der maner den og mellem rum er for stor så huden kommer der ned .

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

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