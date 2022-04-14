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Shaver S9000 Prestige SP9821/12 Wet & dry electric shaver, Series 9000
Udgået
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SP9821/12
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Hvad betyder symbolerne på min Philips-shaver?
Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
Justerbar skægkam 1-5 mm
Shaver S9000 PrestigeLuksuriøst rejseetui
Holder til skær
ShaverPræcisionstrimmer
ShaversRensebørste
Min Philips-shaver oplader ikke
Min Philips-shaver lækker vand
Jeg oplever hudproblemer efter brug af min Philips-shaver
Jeg opnår ikke gode resultater med min Philips-shaver
Min Philips-shaver laver en høj lyd
Min Philips-shaver fungerer ikke