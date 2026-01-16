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  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
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  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
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  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
  • Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort

Udgået

Shaver S9000 PrestigeEl-shaver våd/tør, 9000-serien

SP9862/14

4.5
| (2775) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort
Philips SP9000 Prestige glider let over huden og skærer hvert eneste skægstrå ekstremt tæt og præcist, selv hvis det er syvdagesstubbe. Oplev forskellen.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Også på syv dage gamle stubbe*

Philips bedste – ultimativ nærhed, kompromisløs hudkomfort

  • NanoTech Dual Precision-skær

  • Ophængssystem giver nem kontrol

  • Digital topspin-motor

  • Enestående SkinGlide-belægning

Ekstra stærke, selvslibende skær giver ultimativ tæthed

Ekstra stærke, selvslibende skær giver ultimativ tæthed

Med op til 150.000 skærehandlinger i minuttet giver Nanotech Dual Precision-skærene en utrolig glat barbering. De 72 selvslibende skær, der er hærdet med nanopartikler, har ekstra stærke og holdbare skarpe kanter, der altid sikrer ultimativ tæthed.

Den perfekte position af skærene for maksimal præcision

Den perfekte position af skærene for maksimal præcision

For at undgå træk og ubehag har Philips s9000 Prestige et meget præcist ophængssystem, der sikrer den perfekte position af skærene for maksimal skærepræcision.

Effektiv barbering med høj hastighed

Effektiv barbering med høj hastighed

Philips' mest avancerede digitalmotor sikrer maksimal rotation for maksimal effektivitet og opnår derved en præcis barbering uanset ansigtets konturer eller hårenes tæthed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2775

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

16/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Effektiv barbering - 1. gang.

Har altid været glad for Philips barber-maskiner, men S9000 er den første, som barberer helt glat også underkæben med modsatrettet skægvækst.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

16/08/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Shaver

Købte en renoveret shaver, 9000 model...den virker virkelig fint.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

27/06/2025

Danmark

Danmark

Barbermaskine 9000

Da det nu 2gang jeg prøver , det er en fantastik maskine baber dejlig er lyd løs , må der er også fejl når man er ældre er der løs hud der maner den og mellem rum er for stor så huden kommer der ned .

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. 756 anmeldelser fra 7 barberer med 108 forbrugere i Tyskland