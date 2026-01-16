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  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort
  • Ultimativ tæthed og hudkomfort

Shaver S9000 PrestigeEl-shaver våd/tør, 9000-serien

SP9871/22

4.5
| (2775) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Ultimativ tæthed og hudkomfort
Oplev ultimativ tæt barbering og hudkomfort – selv på 7-dages skæg – med Philips S9000 Prestige. Shaveren er udstyret med SkinIQ-teknologi og tilpasser sig til dig, så du får den barbering, du altid har ønsket.
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Shaver S9000 Prestige El-shaver våd/tør, 9000-serien

Shaver S9000 Prestige
El-shaver våd/tør, 9000-serien

2.559,00 kr

  • Shaver series 9000 and SP9000

    Shaver series 9000 and SP9000
    Ekstra udskiftningsskær

    449,00 kr

2.559,00 kr.

2.559,00 kr.

med SkinIQ-teknologi

Ultimativ tæthed og hudkomfort

  • NanoTech Dual Precision-skær

  • Hydro SkinGlide-belægning

  • UltraFlex-ophængsystem

  • Digital topspin-motor

  • 7 års motor- og batterilevetid

Skær med ekstra stærke, skarpe kanter sikrer optimal tæthed

Skær med ekstra stærke, skarpe kanter sikrer optimal tæthed

Med op til 165.000 skærehandlinger i minuttet giver NanoTech Dual Precision-skærene en utrolig glat barbering. De nydesignede 72 selvslibende skær med Guide & Cut-system, der er hærdet med nanopartikler, har ekstra stærke og holdbare skarpe kanter, der altid sikrer ultimativ tæthed.

Tilpasser sig alle konturer i ansigtet for at fange vanskelige hår

Tilpasser sig alle konturer i ansigtet for at fange vanskelige hår

Fuldt fleksible hoveder, der tilpasser sig alle ansigtets konturer for at få selv de vanskelige hår med. Resultatet er en usædvanligt glat og behagelig barbering.

50 % mere jævn* glidning med Hydro SkinGlide-belægning

Vores mest beskyttende belægning ligger mellem skærene og huden. Den består af op til 500.000 hydrofile microtech-perler pr. kvadratcentimeter, hvilket gør glideevnen på huden 50 % lettere* for at være så skånsom som mulig mod huden.

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2775

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

16/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Effektiv barbering - 1. gang.

Har altid været glad for Philips barber-maskiner, men S9000 er den første, som barberer helt glat også underkæben med modsatrettet skægvækst.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien

16/08/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Shaver

Købte en renoveret shaver, 9000 model...den virker virkelig fint.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver

27/06/2025

Danmark

Danmark

Barbermaskine 9000

Da det nu 2gang jeg prøver , det er en fantastik maskine baber dejlig er lyd løs , må der er også fejl når man er ældre er der løs hud der maner den og mellem rum er for stor så huden kommer der ned .

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med materiale uden belægning