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Dette produkt
Shaver S9000 Prestige
El-shaver våd/tør, 9000-serien
2.559,00 kr
Shaver series 9000 and SP9000
Ekstra udskiftningsskær
449,00 kr
2.559,00 kr.
2.559,00 kr.
NanoTech Dual Precision-skær
Hydro SkinGlide-belægning
UltraFlex-ophængsystem
Digital topspin-motor
7 års motor- og batterilevetid
Med op til 165.000 skærehandlinger i minuttet giver NanoTech Dual Precision-skærene en utrolig glat barbering. De nydesignede 72 selvslibende skær med Guide & Cut-system, der er hærdet med nanopartikler, har ekstra stærke og holdbare skarpe kanter, der altid sikrer ultimativ tæthed.
Fuldt fleksible hoveder, der tilpasser sig alle ansigtets konturer for at få selv de vanskelige hår med. Resultatet er en usædvanligt glat og behagelig barbering.
Vores mest beskyttende belægning ligger mellem skærene og huden. Den består af op til 500.000 hydrofile microtech-perler pr. kvadratcentimeter, hvilket gør glideevnen på huden 50 % lettere* for at være så skånsom som mulig mod huden.
4.5
ud af 5
2775
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Jsm.
16/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Effektiv barbering - 1. gang.
Har altid været glad for Philips barber-maskiner, men S9000 er den første, som barberer helt glat også underkæben med modsatrettet skægvækst.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9840/32 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Dogmann
16/08/2025
Danmark
Bekræftet køber
Shaver
Købte en renoveret shaver, 9000 model...den virker virkelig fint.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872 Renoveret elektrisk våd og tør-shaver
Black bird
27/06/2025
Danmark
Barbermaskine 9000
Da det nu 2gang jeg prøver , det er en fantastik maskine baber dejlig er lyd løs , må der er også fejl når man er ældre er der løs hud der maner den og mellem rum er for stor så huden kommer der ned .
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SP9872/22 El-shaver våd/tør, 9000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Sammenlignet med materiale uden belægning