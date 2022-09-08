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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
STE1030/20
Aftagelig vandtank på 1,8 l
Integreret stylemat
3 dampindstillinger
36 g/min. konstant damp
Op til 99,9 % af bakterierne* fjernes
Den store 1,8 l vandtank kan tages af for nem påfyldning for at sikre lange dampsessioner uden afbrydelser.
Dampmaskinen producerer 36 g/min kraftig konstant damp, så den kan udglatte med få strøg
Angiv din foretrukne dampindstilling for optimale resultater på forskellige stoftyper. Brug mindre damp til tyndere stoftyper og en kraftigere indstilling til tykkere stoftyper og frakker.
Anmeldelser
testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid