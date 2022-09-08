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Alle serier

  • Nem udglatning på alle slags tekstiler
  • Nem udglatning på alle slags tekstiler

1000 SeriesTøjdamper

STE1030/20

Nem udglatning på alle slags tekstiler
Philips Steamer 1000 Series er din daglige ledsager til nem udglatning af folder. Takket være de mange dampindstillinger og den store vandtank kan du nemt og hurtigt dampe alle slags tekstiler uden afbrydelser.
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Langtidsholdbar damp med 1,8 l vandtank

Nem udglatning på alle slags tekstiler

  • Aftagelig vandtank på 1,8 l

  • Integreret stylemat

  • 3 dampindstillinger

  • 36 g/min. konstant damp

  • Op til 99,9 % af bakterierne* fjernes

Stor og aftagelig vandtank

Stor og aftagelig vandtank

Den store 1,8 l vandtank kan tages af for nem påfyldning for at sikre lange dampsessioner uden afbrydelser.

Konstant damp på op til 36 g/min.

Konstant damp på op til 36 g/min.

Dampmaskinen producerer 36 g/min kraftig konstant damp, så den kan udglatte med få strøg

Flere dampindstillinger giver bedre resultater

Flere dampindstillinger giver bedre resultater

Angiv din foretrukne dampindstilling for optimale resultater på forskellige stoftyper. Brug mindre damp til tyndere stoftyper og en kraftigere indstilling til tykkere stoftyper og frakker.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. aureus, C. albicans og mider på bomuld med 10 sekunders damptid