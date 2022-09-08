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  • Nem udglatning hver dag
  • Nem udglatning hver dag
  • Nem udglatning hver dag
  • Nem udglatning hver dag
  • Nem udglatning hver dag
  • Nem udglatning hver dag
  • Nem udglatning hver dag
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  • Nem udglatning hver dag

Stand Steamer 3000 SeriesMed vipbart StyleBoard

STE3170/80

Nem udglatning hver dag
Brug mindre tid på at udglatte dit tøj med Philips Stand Steamer 3000 Series takket være dens integrerede strygebræt og store, spidse damper. Hold din garderobe fri for bakterier,* og tilfør parfumeret friskhed med MyEssence til infusion af duft.
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Vipbart StyleBoard for bedre resultater

Nem udglatning hver dag

  • Vipbart StyleBoard

  • 3 dampindstillinger

  • Spids dampplade af metal

  • 2000 W effekt

Vipbart StyleBoard for bedre resultater på en praktisk måde

Vipbart StyleBoard for bedre resultater på en praktisk måde

Det vipbare StyleBoard yder pålidelig støtte under dampning. Tryk blot stoffet ind mellem damppladen og brættet for nemmere dampning med skarpe resultater fra top til bund.

Varmes op på under 60 sekunder, så du er klar på ingen tid

Varmes op på under 60 sekunder, så du er klar på ingen tid

Stand Steamer klar til brug på mindre end 60 sekunder, når som helst, du har brug for det, så den er ideel til at fikse dit valg af outfit i sidste øjeblik.

MyEssence, opfrisk dit tøj med dine favoritdufte

MyEssence, opfrisk dit tøj med dine favoritdufte

Vores innovative MyEssence-apparat til infusion af duft giver dig mulighed for at opfriske dit tøj med dine favoritdufte, når som helst du har lyst.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. Aureus, C. Albicans med 1 minut damptid