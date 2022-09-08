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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
STE3170/80
Vipbart StyleBoard
3 dampindstillinger
Spids dampplade af metal
2000 W effekt
Det vipbare StyleBoard yder pålidelig støtte under dampning. Tryk blot stoffet ind mellem damppladen og brættet for nemmere dampning med skarpe resultater fra top til bund.
Stand Steamer klar til brug på mindre end 60 sekunder, når som helst, du har brug for det, så den er ideel til at fikse dit valg af outfit i sidste øjeblik.
Vores innovative MyEssence-apparat til infusion af duft giver dig mulighed for at opfriske dit tøj med dine favoritdufte, når som helst du har lyst.
Anmeldelser
Testet af tredjepartsinstitut for E. coli, S. Aureus, C. Albicans med 1 minut damptid