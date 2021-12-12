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Udgået
Kompakt og sammenfoldelig
Klar til brug på ˜30 sekunder
1000 W, op til 20 g/min.
Intet behov for strygebræt
Vores håndholdte damper 3000 Series er designet til at være let, kompakt og sammenfoldelig, så den er nem at bruge og opbevare, og så du når som helst og hvor som helst kan opfriske dit tøj. Det er din ideelle ledsager til nem og hurtig opfriskning derhjemme eller på farten.
Klar til at starte dampningen på kun 30 sekunder. Lysindikatoren viser, hvornår du er klar til at starte, så du er færdig på ingen tid. Ingen ventetid, intet besvær.
Vores håndholdte damper leverer konstant damp på op til 20 g/min takket være de 1000 W. Til hurtig og praktisk dampning.
4.4
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
PatyMar81
12/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Peça chave para ganhar mais tempo
Excelente, pequeno e leve, rápido e eficaz, completamente viciada no meu vaporizador r com ele ganho mais tempo
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Prático eficaz, leve e pequeno
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
07/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Excelente aliado contra os vincos!
Muito leve e fácil de manobrar, é um excelente aliado contra os vincos, sem precisar de tábua. Bastante rápido de utilizar, é excelente para camisas.
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Mobilidade
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Baturfly
03/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Excelente
Sem dúvida,um aparelho fantástico. Como mãe, trabalhadora e dona de casa,tornou_ se uma ajuda preciosa. Poupo muito tempo,e o prazer em passar a ferro, tornou-se,mais agradável. Recomendo vivamente.
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Pequeno e prático
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 10 sekunders dampning.