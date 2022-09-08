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  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning
  • Kompakt og sammenfoldelig løsning

3000 SeriesHåndholdt damper

STH3010/70

Kompakt og sammenfoldelig løsning
Vores håndholdte damper 3000 Series er designet til at være let, kompakt og sammenfoldelig, så den er nem at bruge og opbevare, og så du når som helst og hvor som helst kan opfriske dit tøj. Det er din ideelle ledsager til nem og hurtig opfriskning derhjemme eller på farten.
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Nem udglatning derhjemme og på farten

Kompakt og sammenfoldelig løsning

  • Kompakt og sammenfoldelig

  • Klar til brug på ˜30 sekunder

  • 1000 W, op til 20 g/min.

  • Intet behov for strygebræt

Kompakt og sammenfoldelig damper, nem at bruge og opbevare

Kompakt og sammenfoldelig damper, nem at bruge og opbevare

Vores håndholdte damper 3000 Series er designet til at være let, kompakt og sammenfoldelig, så den er nem at bruge og opbevare, og så du når som helst og hvor som helst kan opfriske dit tøj. Det er din ideelle ledsager til nem og hurtig opfriskning derhjemme eller på farten.

Klar til brug på kun 30 sekunder

Klar til brug på kun 30 sekunder

Klar til at starte dampningen på kun 30 sekunder. Lysindikatoren viser, hvornår du er klar til at starte, så du er færdig på ingen tid. Ingen ventetid, intet besvær.

1000 W med konstant dampmængde på op til 20 g/min

1000 W med konstant dampmængde på op til 20 g/min

Vores håndholdte damper leverer konstant damp på op til 20 g/min takket være de 1000 W. Til hurtig og praktisk dampning.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 10 sekunders dampning.