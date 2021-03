Kompakt og sammenfoldelig løsning

Vores håndholdte damper i 3000-serien er designet til at være let, kompakt og sammenfoldelig, så den er nem at bruge og opbevare, og så du når og hvor som helst kan opfriske dit tøj. Det er din ideelle ledsager til nem og hurtig opfriskning derhjemme eller på farten. Se alle fordelene