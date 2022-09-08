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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
STH3010/70
Kompakt og sammenfoldelig
Klar til brug på ˜30 sekunder
1000 W, op til 20 g/min.
Intet behov for strygebræt
Vores håndholdte damper 3000 Series er designet til at være let, kompakt og sammenfoldelig, så den er nem at bruge og opbevare, og så du når som helst og hvor som helst kan opfriske dit tøj. Det er din ideelle ledsager til nem og hurtig opfriskning derhjemme eller på farten.
Klar til at starte dampningen på kun 30 sekunder. Lysindikatoren viser, hvornår du er klar til at starte, så du er færdig på ingen tid. Ingen ventetid, intet besvær.
Vores håndholdte damper leverer konstant damp på op til 20 g/min takket være de 1000 W. Til hurtig og praktisk dampning.
Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 10 sekunders dampning.