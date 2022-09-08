Kompakt og sammenfoldelig løsning

Vores håndholdte damper 3000 Series er designet til at være let, kompakt og sammenfoldelig, så den er nem at bruge og opbevare, og så du når som helst og hvor som helst kan opfriske dit tøj. Det er din ideelle ledsager til nem og hurtig opfriskning derhjemme eller på farten.