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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
STH3020/70
Kompakt og sammenfoldelig
Klar til brug på ˜30 sekunder
1000 W, op til 20 g/min.
Intet behov for strygebræt
Klar til at starte dampningen på kun 30 sekunder. Lysindikatoren viser, hvornår du er klar til at starte, så du er færdig på ingen tid. Ingen ventetid, intet besvær.
Philips håndholdte dampere 3000 Series leveres med et etui, der er praktisk, når du rejser, eller bare til nem opbevaring derhjemme.
Philips Håndholdt 3000 Series leveres med en 120 ml aftagelig vandtank, så du kan dampe op til 1 sæt tøj uden at skulle genopfylde. Du kan nemt tage vandtanken af damperen og genopfylde den under hanen.
Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 10 sekunders dampning.