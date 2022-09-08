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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
STH5010/70
Ideel til sart stof og svære folder
Elegant, strømlinet design – nem brug
Til rejser, praktisk og nem at opbevare
Philips håndholdt damper 5000 er klar til at dampe, når du er. Sæt blot damphovedet til at dampe tøj på en bøjle eller en flad overflade – og damp løs. Det justerbare vippehoved gør det nemt at pakke den sammen til rejser og kan hurtigt og nemt opbevares derhjemme.
Philips Håndholdt damper 5000 er supernem at bruge og varmer op på blot 35 sekunder. Du kan glemme alt om at sætte et stort, gammelt, klodset strygebræt op. Nu behøver du ikke et strygebræt. Du skal blot dampe og udglatte tøjet på bøjler eller på en plan overflade. Og så er det klaret.
Philips Håndholdt damper 5000 giver dig mulighed for at slippe af med irriterende folder på alt, hvad der kan stryges i din garderobe. Eco er den ideelle energibesparende standardindstilling. Og Max med en kraftigere dampmængde er fantastisk til vanskelige folder og tekstiler som bomuld.
Anmeldelser
Testet med bakterie-/gærteststammer: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ testet med testmidearter: Dermatofagoides farinae (voksne han- og hunmider samt nymfer)
Den nominelle effekt på 1400 W er baseret på, at apparatet er tilsluttet en 240 V strømforsyning. Den faktiske nominelle effekt kan variere afhængigt af spændingen.