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  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil

5000 SeriesHåndholdt damper

STH5010/70

Fashion Future: Damp møder stil
Du har valgt dit tøj, men du har ikke tid til at stryge. Bare rolig, vi hjælper dig! Glem alt om klodsede strygejern, og tag Philips Håndholdt damper 5000 med dig. Den er klar på 35 sekunder og en fornøjelse at bruge. Garanti for ingen forbrænding med ultimativ modeflair!
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Gør din garderobe mere cool med Philips

Fashion Future: Damp møder stil

  • Ideel til sart stof og svære folder

  • Elegant, strømlinet design – nem brug

  • Til rejser, praktisk og nem at opbevare

Elegant design med justerbart hoved: Nem at bruge og opbevare

Elegant design med justerbart hoved: Nem at bruge og opbevare

Philips håndholdt damper 5000 er klar til at dampe, når du er. Sæt blot damphovedet til at dampe tøj på en bøjle eller en flad overflade – og damp løs. Det justerbare vippehoved gør det nemt at pakke den sammen til rejser og kan hurtigt og nemt opbevares derhjemme.

Plug & play: Klar på få sekunder, uden behov for strygebræt

Plug & play: Klar på få sekunder, uden behov for strygebræt

Philips Håndholdt damper 5000 er supernem at bruge og varmer op på blot 35 sekunder. Du kan glemme alt om at sætte et stort, gammelt, klodset strygebræt op. Nu behøver du ikke et strygebræt. Du skal blot dampe og udglatte tøjet på bøjler eller på en plan overflade. Og så er det klaret.

Eco & Max-indstillinger: Vælg den, der passer til dit tøj

Eco & Max-indstillinger: Vælg den, der passer til dit tøj

Philips Håndholdt damper 5000 giver dig mulighed for at slippe af med irriterende folder på alt, hvad der kan stryges i din garderobe. Eco er den ideelle energibesparende standardindstilling. Og Max med en kraftigere dampmængde er fantastisk til vanskelige folder og tekstiler som bomuld.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet med bakterie-/gærteststammer: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ testet med testmidearter: Dermatofagoides farinae (voksne han- og hunmider samt nymfer)

  2. Den nominelle effekt på 1400 W er baseret på, at apparatet er tilsluttet en 240 V strømforsyning. Den faktiske nominelle effekt kan variere afhængigt af spændingen.