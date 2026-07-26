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  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil
  • Fashion Future: Damp møder stil

5000 SeriesHåndholdt damper

STH5020/20

4.3
| (7) Anmeldelser
Fashion Future: Damp møder stil
Du har valgt dit tøj, men du har ikke tid til at stryge. Bare rolig, vi hjælper dig! Glem alt om klodsede strygejern, og tag Philips Håndholdt damper 5000 med dig. Den er klar på 35 sekunder og en fornøjelse at bruge. Garanti for ingen forbrænding med ultimativ modeflair!
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Gør din garderobe mere cool med Philips

Fashion Future: Damp møder stil

  • Ideel til sart stof og svære folder

  • Elegant, strømlinet design – nem brug

  • Til rejser, praktisk og nem at opbevare

Elegant design med justerbart hoved: Nem at bruge og opbevare

Elegant design med justerbart hoved: Nem at bruge og opbevare

Philips håndholdt damper 5000 er klar til at dampe, når du er. Sæt blot damphovedet til at dampe tøj på en bøjle eller en flad overflade – og damp løs. Det justerbare vippehoved gør det nemt at pakke den sammen til rejser og kan hurtigt og nemt opbevares derhjemme.

Plug & play: Klar på få sekunder, uden behov for strygebræt

Plug & play: Klar på få sekunder, uden behov for strygebræt

Philips Håndholdt damper 5000 er supernem at bruge og varmer op på blot 35 sekunder. Du kan glemme alt om at sætte et stort, gammelt, klodset strygebræt op. Nu behøver du ikke et strygebræt. Du skal blot dampe og udglatte tøjet på bøjler eller på en plan overflade. Og så er det klaret.

Eco & Max-indstillinger: Vælg den, der passer til dit tøj

Eco & Max-indstillinger: Vælg den, der passer til dit tøj

Philips Håndholdt damper 5000 giver dig mulighed for at slippe af med irriterende folder på alt, hvad der kan stryges i din garderobe. Eco er den ideelle energibesparende standardindstilling. Og Max med en kraftigere dampmængde er fantastisk til vanskelige folder og tekstiler som bomuld.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

7

Anmeldelser

3
1

26/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Such a handy steamer!

Since I managed to reserve this product, I have been excited to try this product! This product is quick and easy to use. The design has 2 settings - max and eco and it’s not too heavy to hold. The steamer is very efficient and steamed the clothes very well. It also comes with a heatproof glove to help protect your hands but also to store the steamer.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

25/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Your perfect fabric refresh buddy

The Philips 5000 Series STH5020/ 10 Handheld Steamer is the perfect go to for a quick refresh for your fabric. It is gets hot quickly, keeps hot for long even after switching off. The design comes with 2 settings and it’s not too heavy to handle.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

22/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Amazing steamer

This is the first time I try a handheld steamer and I’m very pleased about it! It’s very easy to use, lightweight and I love how fast heats up. It feels very strong and the most important thing it gets rid of all the creases immediately!!

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet med bakterie-/gærteststammer: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^ testet med testmidearter: Dermatofagoides farinae (voksne han- og hunmider samt nymfer)

  2. Den nominelle effekt på 1400 W er baseret på, at apparatet er tilsluttet en 240 V strømforsyning. Den faktiske nominelle effekt kan variere afhængigt af spændingen.