Aftagelig vandtank: Til nem genopfyldning og uden spild

Philips Håndholdt damper 5000 leveres med en 120 ml og ekstra 200 ml aftagelig vandtank. Så den er supernem at genopfylde, når du har brug for at dampe i længere tid, og nem at tømme, før du pakker den væk eller pakker til en rejse. For at holde vores produktstil på rette sted har vandtanken et stilfuldt bølgemønster, der på smuk vis afbilder den yndefulde vandstrøm.