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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
STH7060/80
1500 W effekt, op til 28 g/min.
OptimalTEMP-strygesål
Opvarmning på 30 sekunder
100 + 200 ml vandtanke
Stylemat medfølger
Ud over folder genopfrisker 7000 Series også tøj (og boligtekstiler, gardiner, legetøj) og fjerner lugte ved at dræbe op til 99,9 % af bakterierne*.
Det innovative justerbare hoved gør, at du kan glatte folder i alle vinkler, så du kan dampe lodret eller vandret - valget er dit!
Damppladen har en tilspidset spids, så du nemt kan glatte folder med ekstra præcision på svært tilgængelige områder som knapper, kraver og plisseringer.
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Anmeldelser
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 med 10 sekunder dampning.
Sammenlignet med Philips GC362, baseret på intern Philips-testrapport