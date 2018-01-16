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  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed

Udgået

Shaver series 5000Våd og tør elektrisk shaver

SW6700/14

4.6
| (47) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed
Bliv en del af revolutionen mod træk med V-Track Pro, der gør det muligt at tage kampen op mod endnu længere hår. Vores V-Track Pro med 72 selvslibende, V-formede knive klipper hårene med mindre træk i selv 3 dage gamle skægstubbe.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Mærk kraften fra V-Track Pro!

Effektiv barbering, fremragende komfort og tæthed

  • V-Track Precision Pro-knive

  • ContourDetect-hoveder med 8 retninger

  • Turbo+-tilstand

  • SmartClick-præcisionstrimmer

V-Track Precision Pro til vores bedste barbering af 3 dage gamle skægstubbe

V-Track Precision Pro til vores bedste barbering af 3 dage gamle skægstubbe

Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision Pro-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition til 3 dage gamle skægstubbe, hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

72 roterende knive fastholder og klipper hår fra alle vinkler

72 roterende knive fastholder og klipper hår fra alle vinkler

72 selvslibende knive. 151.000 klip i minuttet. Nul hår tilbage – uanset i hvilken retning hårene vokser.

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

47

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

1

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The Star Wars special edition is another top class shaver.

As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

The Star Wars special edition is another top class shaver.

As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

28/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Impressed with the shave

I have not had a Philips shaver for about 30 years, so when i first shaved with this one, i was impressed not only with the quality of the shave, but also how quiet and light it was. While it was never going to shave as close as a wet shave, the results were very good, it was like i had wet shaved a few hours ago, and the stubble was just starting to appear. After using a set of clippers to shave all my hair off, I also shaved my head with it, and that was also a close shave. The only problem i had with it is the on/off switch is placed where you can accidentally switch it off, which i did several times, but i'm sure this is just because i am new to this shaver.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Skær 30 % tættere med færre træk – i forhold til Philips' forgænger

  2. Klipper op til 20 % mere hår – i forhold til Philips' forgænger

  3. 20% mere effekt – i forhold til uden brug af Turbo+ funktion