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Udgået
V-Track Precision Pro-knive
ContourDetect-hoveder med 8 retninger
Turbo+-tilstand
SmartClick-præcisionstrimmer
Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision Pro-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition til 3 dage gamle skægstubbe, hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.
72 selvslibende knive. 151.000 klip i minuttet. Nul hår tilbage – uanset i hvilken retning hårene vokser.
ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.
4.6
ud af 5
47
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Leadbeater
16/01/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
The Star Wars special edition is another top class shaver.
As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Leadbeater
16/01/2018
United Kingdom
The Star Wars special edition is another top class shaver.
As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Kevin65
28/12/2017
United Kingdom
Impressed with the shave
I have not had a Philips shaver for about 30 years, so when i first shaved with this one, i was impressed not only with the quality of the shave, but also how quiet and light it was. While it was never going to shave as close as a wet shave, the results were very good, it was like i had wet shaved a few hours ago, and the stubble was just starting to appear. After using a set of clippers to shave all my hair off, I also shaved my head with it, and that was also a close shave. The only problem i had with it is the on/off switch is placed where you can accidentally switch it off, which i did several times, but i'm sure this is just because i am new to this shaver.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Skær 30 % tættere med færre træk – i forhold til Philips' forgænger
Klipper op til 20 % mere hår – i forhold til Philips' forgænger
20% mere effekt – i forhold til uden brug af Turbo+ funktion