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  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
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  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
  • Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed

Udgået

Shaver series 9000Våd og tør elektrisk shaver

SW9700/67

4.4
| (2091) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

2 Priser

Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed
Udnyt kraften fra V-Track Pro til at overmande endnu længere hår. Vores V-Track Pro med 72 selvslibende, V-formede knive klipper hårene med mindre træk i selv 3 dage gamle skægstubbe.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Mærk kraften fra V-Track Pro!

Perfekt barbering, fremragende komfort og tæthed

  • V-Track Precision Pro-knive

  • ContourDetect-hoveder med 8 retninger

  • Personlige komfortindstillinger

  • SmartClick-præcisionstrimmer

V-Track Precision Pro til vores bedste barbering af 3 dage gamle skægstubbe

V-Track Precision Pro til vores bedste barbering af 3 dage gamle skægstubbe

Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision Pro-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition til 3 dage gamle skægstubbe, hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

72 roterende knive fastholder og klipper hår fra alle vinkler

72 roterende knive fastholder og klipper hår fra alle vinkler

72 selvslibende knive. 151.000 klip i minuttet. Nul hår tilbage – uanset i hvilken retning hårene vokser.

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

Hovederne kan vippes i 8 forskellige retninger, så du får en fantastisk barbering

ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

2091

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

27/08/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

virker perfekt

Virker som den skal og er nem at bruge og rengøre.

Fordele

nem at rengøre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver

01/03/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Det er en god maskine

jeg kan lide produktet og den barberer fint tæt batteriet holder rimeligt længe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver

28/02/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Topklasse produkt

Jeg har altid været glad for Philips barbermaskiner og min 7 år gamle P927 var slidt op i batteriet efter 7 års tro tjeneste, så nu skulle det være. Jeg søgte nettet tyndt efter tests af diverse barbermaskiner fra både Philips & Braun og jeg tænkte at denne Philips S9711 var vejen frem da den fik gode anmeldelser rundt omkring i verden og jeg må sige at jeg ikke er blevet skuffet. Den køre ikke så hurtigt i motoren som min gamle 927, men den har meget bedre skær og tager meget mere dobbelt så hurtigt. Rensestationen som var med til min gamle 927 var et dumt system hvor man skulle hælde væske i en beholder, og afmontere toppen på stationen, hvilket var temmelig upraktisk og hvis man så skulle flytte stationen skulle man hele tiden passe på ikke at tippe den for så var der væske ud over det hele.! Det nye system her fungere meget bedre hvor det bare er en patron man isætter stationen ved at trykke på 2 knapper og så hæver toppen sig op. Et meget bedre system som fungere perfekt. Jeg har nu brugt maskinen 3 gange og første gang fik jeg et par enkelte røde pletter nederst på halsen og jeg tænkte straks "åh nej den kan jeg ikke bruge :( :(" Men efter 3 barberinger har huden vendt sig til maskinen og alt spiller bare... Jeg forstår heller ikke hvorfor folk er negative om at Philips har fjernet den indbygget trimmer i maskinen til fordel for at den kan klikkes på i stedet for barber hovedet. Jeg synes det her er bedre da det er lettere at holde rent Så denne Philips S9711 får 5 ud af 5 stjerner herfra :)

Fordele

Lækker kvalitet, dejligt behagelig barbering

Ulemper

Motoren køre lidt langsommere end den gamle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Skær 30 % tættere med færre træk – i forhold til Philips' forgænger

  2. Klipper op til 20 % mere hår – i forhold til Philips' forgænger