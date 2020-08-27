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Udgået
V-Track Precision Pro-knive
ContourDetect-hoveder med 8 retninger
Personlige komfortindstillinger
SmartClick-præcisionstrimmer
Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision Pro-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition til 3 dage gamle skægstubbe, hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.
72 selvslibende knive. 151.000 klip i minuttet. Nul hår tilbage – uanset i hvilken retning hårene vokser.
ContourDetect-hovederne, der kan vippes i 8 forskellige retninger, gør det muligt at følge alle konturer i ansigtet og på halsen. Du kan få fat i 20 % flere hår med hvert træk. Herved får du en meget tæt og glat barbering.
Priser
4.4
ud af 5
2091
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Jenner
27/08/2020
Danmark
Bekræftet køber
virker perfekt
Virker som den skal og er nem at bruge og rengøre.
Fordele
nem at rengøre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver
joleni
01/03/2020
Danmark
Bekræftet køber
Det er en god maskine
jeg kan lide produktet og den barberer fint tæt batteriet holder rimeligt længe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver
Allan. A
28/02/2020
Danmark
Bekræftet køber
Topklasse produkt
Jeg har altid været glad for Philips barbermaskiner og min 7 år gamle P927 var slidt op i batteriet efter 7 års tro tjeneste, så nu skulle det være. Jeg søgte nettet tyndt efter tests af diverse barbermaskiner fra både Philips & Braun og jeg tænkte at denne Philips S9711 var vejen frem da den fik gode anmeldelser rundt omkring i verden og jeg må sige at jeg ikke er blevet skuffet. Den køre ikke så hurtigt i motoren som min gamle 927, men den har meget bedre skær og tager meget mere dobbelt så hurtigt. Rensestationen som var med til min gamle 927 var et dumt system hvor man skulle hælde væske i en beholder, og afmontere toppen på stationen, hvilket var temmelig upraktisk og hvis man så skulle flytte stationen skulle man hele tiden passe på ikke at tippe den for så var der væske ud over det hele.! Det nye system her fungere meget bedre hvor det bare er en patron man isætter stationen ved at trykke på 2 knapper og så hæver toppen sig op. Et meget bedre system som fungere perfekt. Jeg har nu brugt maskinen 3 gange og første gang fik jeg et par enkelte røde pletter nederst på halsen og jeg tænkte straks "åh nej den kan jeg ikke bruge :( :(" Men efter 3 barberinger har huden vendt sig til maskinen og alt spiller bare... Jeg forstår heller ikke hvorfor folk er negative om at Philips har fjernet den indbygget trimmer i maskinen til fordel for at den kan klikkes på i stedet for barber hovedet. Jeg synes det her er bedre da det er lettere at holde rent Så denne Philips S9711 får 5 ud af 5 stjerner herfra :)
Fordele
Lækker kvalitet, dejligt behagelig barbering
Ulemper
Motoren køre lidt langsommere end den gamle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 S9711/31 Våd og tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Skær 30 % tættere med færre træk – i forhold til Philips' forgænger
Klipper op til 20 % mere hår – i forhold til Philips' forgænger