Jeg har altid været glad for Philips barbermaskiner og min 7 år gamle P927 var slidt op i batteriet efter 7 års tro tjeneste, så nu skulle det være. Jeg søgte nettet tyndt efter tests af diverse barbermaskiner fra både Philips & Braun og jeg tænkte at denne Philips S9711 var vejen frem da den fik gode anmeldelser rundt omkring i verden og jeg må sige at jeg ikke er blevet skuffet. Den køre ikke så hurtigt i motoren som min gamle 927, men den har meget bedre skær og tager meget mere dobbelt så hurtigt. Rensestationen som var med til min gamle 927 var et dumt system hvor man skulle hælde væske i en beholder, og afmontere toppen på stationen, hvilket var temmelig upraktisk og hvis man så skulle flytte stationen skulle man hele tiden passe på ikke at tippe den for så var der væske ud over det hele.! Det nye system her fungere meget bedre hvor det bare er en patron man isætter stationen ved at trykke på 2 knapper og så hæver toppen sig op. Et meget bedre system som fungere perfekt. Jeg har nu brugt maskinen 3 gange og første gang fik jeg et par enkelte røde pletter nederst på halsen og jeg tænkte straks "åh nej den kan jeg ikke bruge :( :(" Men efter 3 barberinger har huden vendt sig til maskinen og alt spiller bare... Jeg forstår heller ikke hvorfor folk er negative om at Philips har fjernet den indbygget trimmer i maskinen til fordel for at den kan klikkes på i stedet for barber hovedet. Jeg synes det her er bedre da det er lettere at holde rent Så denne Philips S9711 får 5 ud af 5 stjerner herfra :)