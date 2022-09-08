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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
TAE4105WT/00
10 mm drivere/lukket bagside
In-ear
Hvid
Hvad er et liv på farten uden din yndlingsmusik? Disse hovedtelefoner har en fyldig og markant bas fra kraftfulde 10 mm neodym-drivere, og det er behageligt at lytte med ørepuder, der passer perfekt.
Et ovalt akustisk rør og udskiftelige gummiørepuder i tre størrelser giver en behagelig pasform i øret. Nyd hvert sekund af den musik, du elsker.
Besvar et opkald. Sæt din afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at røre din smartphone. Det vinklede stik hjælper med at holde dine hovedtelefoner sluttet til din mobile enhed - praktisk, hvis din telefon ligger i lommen.
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