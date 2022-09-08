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Udgået

Øretelefoner med mikrofon

TAE4105WT/00

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Her kommer bassen
Nyd kraftfuld bas til alle dine sange. Disse in-ear-hovedtelefoner sidder behageligt i øret, og fjernbetjeningen på ledningen gør det nemt at sætte afspilningslister på pause. Perfekt, når der kommer et opkald, lige når bassen banker i dit yndlingsnummer!
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Her kommer bassen

  • 10 mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

  • Hvid

Kraftfuld bas. Klar lyd

Hvad er et liv på farten uden din yndlingsmusik? Disse hovedtelefoner har en fyldig og markant bas fra kraftfulde 10 mm neodym-drivere, og det er behageligt at lytte med ørepuder, der passer perfekt.

Få mest muligt ud af din musik med høj komfort

Et ovalt akustisk rør og udskiftelige gummiørepuder i tre størrelser giver en behagelig pasform i øret. Nyd hvert sekund af den musik, du elsker.

Inline-fjernbetjening. Gør det nemt at styre musik og opkald

Besvar et opkald. Sæt din afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at røre din smartphone. Det vinklede stik hjælper med at holde dine hovedtelefoner sluttet til din mobile enhed - praktisk, hvis din telefon ligger i lommen.

Tekniske specifikationer

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