Arbejde eller leg, kom gennem din dag med disse trådløse støjreducerende hovedtelefoner! Med adaptiv støjreduktion og en behagelig pasform over øret kan du holde dig fordybet. Du får fyldig, detaljeret lyd, og der er en indstilling til lav forsinkelse til gaming og film.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt
Alle dine behov dækkes af ét køb
Pakkepris
Spring over
Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
Tilføj tilbehør
Dette produkt
- {discount-value}
Trådløse over-ear-hovedtelefoner
i alt
recurring payment
Fordyb dig
Noise Canceling Pro
Lette over-ear-hovedtelefoner
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Op til 60 timers spilletid
Fordyb dig med Noise Canceling Pro
Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.
Let, komfortabelt, sammenklappelig - og stilfuld!
De runde beslag til ørepuden og den slanke ramme giver disse over-ear hovedtelefoner en karakteristisk stil. Ørepuder i viskoelastisk skum holder dig komfortabel gennem lange lyttesessioner, og ørepuderne kan foldes fladt og drejes indad, så du nemt kan opbevare dem i lommen eller en taske.
Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
Du vil nyde fyldig lyd fra 40 mm enheder og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du vil nyde den fulde effekt af dine foretrukne basgang uden at skrue op for lydstyrken, skal du blot aktivere dynamisk bas via multifunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.
Op til 60 timers spilletid (45 med støjreduktion)
Du får godt og vel en fuld dags lytning, selv med støjreduktion slået til. En fuld opladning tager kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig yderligere 3 timer. Du kan også bruge et USB-C-kabel til at tilslutte en smartenhed med en USB-C-port.
Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.
Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning
Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.
Philips Headphones-app. Tilpas indstillinger og kontrolelementer
Har du nogensinde glemt at slukke for dine hovedtelefoner? Indstil en timer i vores app, så de slukker automatisk. Appen giver dig også mulighed for at administrere tilsluttede enheder eller slå adaptiv støjreduktion fra og selv tage kontrol over niveauerne. Der er desuden en række forudindstillede lydstilarter: Voice er velegnet til podcasts!
Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur
Musik til podcasts, disse trådløse hovedtelefoner får mest muligt ud af den lyd, du elsker! Du kan nyde varm, detaljeret lyd med fyldig bas fra de store enheder, som er indstillet til Philips-lydsignaturen.