      Arbejde eller leg, kom gennem din dag med disse trådløse støjreducerende hovedtelefoner! Med adaptiv støjreduktion og en behagelig pasform over øret kan du holde dig fordybet. Du får fyldig, detaljeret lyd, og der er en indstilling til lav forsinkelse til gaming og film.

      • Noise Canceling Pro
      • Lette over-ear-hovedtelefoner
      • Naturlig lyd. Dynamisk bas
      • Op til 60 timers spilletid

      Fordyb dig med Noise Canceling Pro

      Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

      Let, komfortabelt, sammenklappelig - og stilfuld!

      De runde beslag til ørepuden og den slanke ramme giver disse over-ear hovedtelefoner en karakteristisk stil. Ørepuder i viskoelastisk skum holder dig komfortabel gennem lange lyttesessioner, og ørepuderne kan foldes fladt og drejes indad, så du nemt kan opbevare dem i lommen eller en taske.

      Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

      Du vil nyde fyldig lyd fra 40 mm enheder og god passiv støjisolering fra over-ear-pasformen. Hvis du vil nyde den fulde effekt af dine foretrukne basgang uden at skrue op for lydstyrken, skal du blot aktivere dynamisk bas via multifunktionsknappen eller Philips Headphones-appen.

      Op til 60 timers spilletid (45 med støjreduktion)

      Du får godt og vel en fuld dags lytning, selv med støjreduktion slået til. En fuld opladning tager kun 2 timer via USB-C, og en hurtig opladning på 15 minutter giver dig yderligere 3 timer. Du kan også bruge et USB-C-kabel til at tilslutte en smartenhed med en USB-C-port.

      Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

      Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

      Stabil Bluetooth-multipunktstilslutning

      Den avancerede Bluetooth-tilslutning giver dig en mere stabil forbindelse til streaming, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) samtidig. Nyd din playliste, eller lyt uafbrudt til din yndlingspodcast uden irriterende afbrydelser i lyden.

      Philips Headphones-app. Tilpas indstillinger og kontrolelementer

      Har du nogensinde glemt at slukke for dine hovedtelefoner? Indstil en timer i vores app, så de slukker automatisk. Appen giver dig også mulighed for at administrere tilsluttede enheder eller slå adaptiv støjreduktion fra og selv tage kontrol over niveauerne. Der er desuden en række forudindstillede lydstilarter: Voice er velegnet til podcasts!

      Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur

      Musik til podcasts, disse trådløse hovedtelefoner får mest muligt ud af den lyd, du elsker! Du kan nyde varm, detaljeret lyd med fyldig bas fra de store enheder, som er indstillet til Philips-lydsignaturen.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Akustisk konstruktion
        Lukket
        Frekvensområde
        7 - 40.000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Følsomhed
        96 dB (1k Hz)
        Højttalerdiameter
        40  mm
        Max. belastning
        30  mW
        Enhedstype
        Dynamisk
        Lyd i høj opløsning
        Ja

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth-version
        5,2
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maks. rækkevidde
        Op til 10  m
        Multipoint-tilslutning
        Ja
        Understøttet codec
        SBC
        Hovedtelefonstik
        3.5  mm

      • Yderemballage

        Længde
        21.6  cm
        Antal forbrugeremballager
        3
        Bredde
        21  cm
        Bruttovægt
        1.742  kg
        Højde
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Nettovægt
        1.12  kg
        Taravægt
        0.622  kg

      • Komfort

        Automatisk sluk
        Ja
        Lydstyrkekontrol
        Ja
        Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
        Ja
        Firmwareopdateringer er mulige
        Ja
        Type af betjening
        Knap

      • Strøm

        Antal batterier
        1 stk.
        Taletid
        35 timer
        Opladningstid
        2  time(r)
        Spilletid (ANC slået til)
        45  time(r)
        Spilletid (ANC slået fra)
        60  time(r)
        Hurtig opladning
        15 mins for 3 hrs
        Batterivægt (i alt)
        12.4  g
        Batterikapacitet (hovedtelefoner)
        600  mAh
        Batteritype (hovedtelefoner)
        Litiumpolymer (indbygget)

      • Emballagens mål

        Højde
        25.5  cm
        Emballagetype
        Emballage
        Type af hyldeplacering
        Hængende
        Bredde
        19.45  cm
        Dybde
        6.2  cm
        Antal medfølgende produkter
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Bruttovægt
        0.5  kg
        Nettovægt
        0.303  kg
        Taravægt
        0.197  kg

      • Produktmål

        Højde
        21  cm
        Bredde
        18.7  cm
        Dybde
        5  cm
        Vægt
        0.271  kg

      • Tilbehør

        Lydkabel
        3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
        Lynhåndbog
        Ja
        Opladningskabel
        USB-C-kabel, 500 mm

      • Design

        Farve
        Sort
        Bærestil
        Hovedtelefoner med krog
        Sammenfoldeligt design
        Flad/kompakt sammenfoldning
        Ørekoblingsmateriale
        Materiale
        Ørestykke
        Over-ear
        Ørekop type
        Lukket bagside

      • Telekommunikation

        Mikrofon til opkald
        1 mic

      • ANC-funktioner

        ANC-teknologi
        Hybrid
        Opmærksomhedstilstand
        Ja
        Mikrofon til ANC
        4 mic
        ANC (Aktiv støjreduktion)
        Ja

      • Stemmeassistent

        Kompatibel med stemmeassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering af stemmeassistent
        Tryk på ANC-knappen
        Understøttelse af stemmeassistent
        Ja

