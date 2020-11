Touch-kontrol. Stryg og tryk for nem betjening

Justér lydstyrken ved at stryge op eller ned på berøringspanelet på ørekabinettet. Du kan aktivere eller deaktivere aktiv støjreduktion med et enkelt tryk. Eller aktiver opmærksomhedstilstand for at høre mere af verden omkring dig, mens du lytter til musik. Den indbyggede mikrofon med ekkofjernelse sørger for klar lyd, mens du taler.