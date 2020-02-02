Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
40 mm enheder/lukket bagside
Over-ear
På enhver tur, kan disse hovedtelefoner klare opgaven. En enkelt opladning tager kun 2 timer. Du får 30 timers afspilningstid (eller taletid) med aktiv støjreduktion slået fra og 25 timer med den slået til. To niveauer af hurtig opladning--Hurtig opladning og Lynhurtig opladning--giver dig ekstra 2 eller 6 timers afspilningstid.
Læg det hele bag dig med aktiv støjreduktion. Luk støjen i toget eller på kontoret ude med et tryk på én knap. Hvis du er på farten, kan du lytte til musik, samtidig med at du kan høre, hvad der foregår omkring dig med opmærksomhedstilstanden.
Fra afspilningsliste til podcast, perfekt justerede akustiske neodymdrivere leverer dyb bas og klare mellemtonefrekvenser. Bløde ørepuder dækker hele øret og skaber en forsegling, der passivt isolerer ekstern støj. Hovedbøjlen er let, nem at justere og elegant: Disse hovedtelefoner vil ikke blive filtret ind i håret.
4.1
ud af 5
189
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Lesh
02/02/2020
Danmark
Super oplevelse i ørerne
Fantastiske høretelefoner der er nemme at betjene. Sidder godt både på mig, min mand og min søn på fire. Lyden er god og de holder strøm længe.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Mollen7777
21/01/2020
Danmark
Super gode hovedtelefoner
Rigtig gode hovedtelefoner med super god comfort og god lyd. Kan klart anbefales
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Unika
20/01/2020
Danmark
Super høretelefoner til en god pris
Det jeg er mest imponeret over ved disse høretelefoner er 100% lyden. Den er rigtig god i forhold til flere andre mærker i samme eller højere prisklasse som jeg har prøvet før. Disse høretelefoner har desuden et meget flot og enkelt design. Man kan godt diskutere hvorvidt joystick på højre side er det rigtige valg af materiale (det virker lidt plastik-agtigt), men det fungerer efter formålet, så det er ok. Når det kommer til komfort, så sidder høretelefonerne rigtig godt og er meget behagelige at have på. Desuden er jeg rigtig glad for deres touch funktion og batteri levetid. Har brugt dem on-off i 10 dage uden at de løbet tør for strøm endnu.
Fordele
Rigtig god lyd, sidder godt, flot design, god pris, brugervenlige
Ulemper
Joystick virker lidt plastik-agtigt
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
De faktiske resultater kan variere