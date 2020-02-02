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Udgået

Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
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Lyt til dit musik og udeluk støjen omkring dig. Du kan styre den aktive støjreduktion på disse trådløse over-ear-hovedtelefoner, alt efter hvilke omgivelser du befinder dig i. Med 30 timers spilletid og fleksibel hurtig opladning kan du høre musik på hele turen
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Trådløse over-ear-hovedtelefoner med aktiv støjreduktion

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  • 40 mm enheder/lukket bagside

  • Over-ear

30 timers afspilningstid eller taletid (25 timer med ANC slået til)

På enhver tur, kan disse hovedtelefoner klare opgaven. En enkelt opladning tager kun 2 timer. Du får 30 timers afspilningstid (eller taletid) med aktiv støjreduktion slået fra og 25 timer med den slået til. To niveauer af hurtig opladning--Hurtig opladning og Lynhurtig opladning--giver dig ekstra 2 eller 6 timers afspilningstid.

Aktiv støjreduktion (ANC). Fortab dig i musikken

Læg det hele bag dig med aktiv støjreduktion. Luk støjen i toget eller på kontoret ude med et tryk på én knap. Hvis du er på farten, kan du lytte til musik, samtidig med at du kan høre, hvad der foregår omkring dig med opmærksomhedstilstanden.

Elegant, justerbar hovedbøjle. Bløde ørepuder

Fra afspilningsliste til podcast, perfekt justerede akustiske neodymdrivere leverer dyb bas og klare mellemtonefrekvenser. Bløde ørepuder dækker hele øret og skaber en forsegling, der passivt isolerer ekstern støj. Hovedbøjlen er let, nem at justere og elegant: Disse hovedtelefoner vil ikke blive filtret ind i håret.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.1

ud af 5

189

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

02/02/2020

Danmark

Danmark

Super oplevelse i ørerne

Fantastiske høretelefoner der er nemme at betjene. Sidder godt både på mig, min mand og min søn på fire. Lyden er god og de holder strøm længe.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

21/01/2020

Danmark

Danmark

Super gode hovedtelefoner

Rigtig gode hovedtelefoner med super god comfort og god lyd. Kan klart anbefales

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

20/01/2020

Danmark

Danmark

Super høretelefoner til en god pris

Det jeg er mest imponeret over ved disse høretelefoner er 100% lyden. Den er rigtig god i forhold til flere andre mærker i samme eller højere prisklasse som jeg har prøvet før. Disse høretelefoner har desuden et meget flot og enkelt design. Man kan godt diskutere hvorvidt joystick på højre side er det rigtige valg af materiale (det virker lidt plastik-agtigt), men det fungerer efter formålet, så det er ok. Når det kommer til komfort, så sidder høretelefonerne rigtig godt og er meget behagelige at have på. Desuden er jeg rigtig glad for deres touch funktion og batteri levetid. Har brugt dem on-off i 10 dage uden at de løbet tør for strøm endnu. 

Fordele

Rigtig god lyd, sidder godt, flot design, god pris, brugervenlige

Ulemper

Joystick virker lidt plastik-agtigt

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

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