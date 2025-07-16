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Udgået
TAT1207YL/00
Ørepropper med behagelig pasform
Kompakt opladeretui
IPX4-bestandig mod stænk/sved
Op til 18 timers spilletid
Disse behagelige ørepropper sidder tæt i dine øregange og skaber den perfekte forsegling, der mindsker ekstern støj. Hør hvert eneste beat og hvert eneste ord! Nyd ægte komfort med bløde, udskiftelige silikoneørepuder i tre størrelser.
Dette kompakte etui giver dig masser af strøm i en lillebitte pakke. De fuldt opladede hovedtelefoner giver dig 6 timers spilletid, og et fuldt opladet etui giver dig 12 timer mere. Oplad dine hovedtelefoner i 15 minutter: Så får du et hurtigt boost, der giver dig en ekstra times spilletid!
Med en IPX4-klassificering og kraftfulde 6 mm enheder kan du nyde fantastisk lyd i al slags vejr. Hovedtelefonerne er stænksikre, og de tager ikke skade af lidt sved, så du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.
2.3
ud af 5
12
Anmeldelser
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Fordele
Hållbara
Ulemper
Lite "klumpiga" i örat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Fordele
Noise resistant
Ulemper
Low high volume
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207WT True Wireless Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1207WT True Wireless Headphones