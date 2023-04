Altid fokuseret på musikken. Hybrid aktiv støjreduktion

Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud – de giver dig også mulighed for at fokusere. Avanceret hybrid aktiv støjreduktion (ANC) filtrerer uønskede lyde fra, og opmærksomhedstilstand giver dig mulighed for at høre verden omkring dig.