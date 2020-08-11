ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på
  • Få lyd på

Udgået

Trådløse hovedtelefoner

TAUH202WT/00

3.9
| (13) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Få lyd på
Episke afspilningslister. De nyeste podcasts. Disse trådløse on-ear-hovedtelefoner leverer klar lyd og kraftfuld bas. Hovedbøjlen er så let, at du næsten ikke mærker den, og ørepuderne kan foldes sammen. Du får 11 timers spilletid. Rigeligt til hele dagen. Eller natten.
Se alle fordele

Få lyd på

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Op til 15 timers spilletid

  • Flad sammenfoldning

15 timer spilletid. masser i dag. eller om natten.

Du får 15 timers spilletid, og 32 mm akustiske neodymenheder giver dig klar lyd og en kraftfuld bas. En fuld opladning tager to til tre timer

2-3 timers opladningstid.

En fuld opladning tager to til tre timer.

32 mm akustiske neodymenheder. Klar lyd, kraftfuld bas.

32 mm akustiske neodymenheder giver dig klar lyd og en kraftfuld bas.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.9

ud af 5

13

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

2

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Super Teil

Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Kabellose Kopfhörer

25/11/2021

België

België

Philips medarbejder

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Fordele

Goeie geluid

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Fordele

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.