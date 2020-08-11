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Udgået
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Op til 15 timers spilletid
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Du får 15 timers spilletid, og 32 mm akustiske neodymenheder giver dig klar lyd og en kraftfuld bas. En fuld opladning tager to til tre timer
En fuld opladning tager to til tre timer.
32 mm akustiske neodymenheder giver dig klar lyd og en kraftfuld bas.
3.9
ud af 5
13
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Super Teil
Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Kabellose Kopfhörer
King of rating
25/11/2021
België
Philips medarbejder
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Fordele
Goeie geluid
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
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Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Fordele
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά