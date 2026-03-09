TAZ2000B/10
Din alt-i-én-CD-musikmaskine
Tag dine sange med dig med den bærbare musikelskende boombox, der afspiller fysiske CD'er i ethvert format. Du får også klar FM-radiolyd, stabil Bluetooth®-streaming, USB-afspilning og en lydindgangsport til andre enheder.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.
Uanset om du for første gang oplever glæden ved fysiske CD'er eller genopdager den, er denne CD-afspiller, hvor CD'en indsættes foroven et godt valg til afslappet lytning. Den kan læse alle CD-formater, og bærehåndtaget gør det nemt at have den med. Sæt blot stikket i en stikkontakt, eller isæt seks batterier* (type R14 C), og tag den med dig.
Når du har lyst til at lytte til musikkilden, der har flere år bag sig end CD'en, gør den digitale FM-tuner det nemt at finde de radioprogrammer, du vil elske. Du kan indstille op til 20 forudindstillede stationer, som du ofte lytter til.
Vil du bruge denne CD-afspiller som en bærbar højttaler? Bluetooth®-tilslutning giver dig mulighed for at streame lyd direkte til afspilleren fra en kompatibel smart-enhed, og den dynamiske basforstærkning sætter svung i dine foretrukne basgange.
Der er også en USB-port, som giver dig mulighed for at tilslutte et flashdrev for at nyde din digitale musiksamling. Eller brug lydindgangsporten til at tilslutte en pladespiller for at afspille nogle vinylplader.
Hvis du gerne vil falde i søvn til musik, en lydbog eller radioen, der kører i baggrunden, kan du indstille sleep-timeren til 120, 90, 60, 30 eller 15 minutter. CD-afspilleren skifter til standbytilstand, når tiden er gået.
