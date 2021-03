Holder til fleksibel placering på bordflader

Indbygget holder giver dig mulighed for yderst fleksibel brug. Når det står på et bord, hælder uret lidt for at stå stabilt og gøre det nemt at aflæse. Et fingergreb på holderen gør det muligt at folde den ud uden problemer. Gummibelagte fødder sikrer, at uret står fast uden at glide. Holderen kan foldes pænt ind igen, så den flugter med urets bagkabinet og kan lægges ind under puden på et øjeblik.