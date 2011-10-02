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  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner
  • Trim og barber alle kropszoner

Udgået

BodygroomBodygroom

TT2021/31

3.2
| (102) Anmeldelser
Trim og barber alle kropszoner
Alt-i-ét-kropsplejesystemet til mænd trimmer og barberer alle kropszoner. Sikkert og nemt.
Se alle fordele

World's no. 1 Bodygroom

Trim og barber alle kropszoner

  • til alle områder på kroppen

3 kamme til forskellige hårlængder

3 kamme til forskellige hårlængder

3 kamme giver forskellige faste længdeindstillinger på 3, 5 og 7 mm for sikker og nem trimning i alle kropszoner

Sikker og med mindre irritation – giver den mest komfortable kropspleje

Sikker og med mindre irritation – giver den mest komfortable kropspleje

Opladestander til praktisk opbevaring

Opladestander til praktisk opbevaring

Opladestanderen giver en praktisk opbevaring og sikrer, at apparatet er fuldt opladet og klar til brug

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.2

ud af 5

102

Anmeldelser

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..

First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Super Teil

Der Rasierer lässt sich gut und leicht bedienen. Das Reinigen ist Unkomliziert. Kann ich nur empfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom

26/02/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom

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