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Udgået
TT2021/31
til alle områder på kroppen
3 kamme giver forskellige faste længdeindstillinger på 3, 5 og 7 mm for sikker og nem trimning i alle kropszoner
Opladestanderen giver en praktisk opbevaring og sikrer, at apparatet er fuldt opladet og klar til brug
3.2
ud af 5
102
Anmeldelser
marathonman
02/10/2011
United Kingdom
This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..
First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
MadMax65
24/06/2012
Deutschland
Super Teil
Der Rasierer lässt sich gut und leicht bedienen. Das Reinigen ist Unkomliziert. Kann ich nur empfehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Bodygroom
Marcl78Hdn
26/02/2012
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Bodygroom