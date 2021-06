Indeholder justerbar kam, trimmer hår fra 3-11 mm

Den integrerede trimmer og justerbare kam med 5 længdeindstillinger er designet til at tilbyde mere kraft til at trimme selv det tykkeste hår. For at vedligeholde din ønskede hårlængde eller få et naturligt look kan du indstille kammen til en længde på 3-11 mm. Du kan bruge barberingssystemet på den anden side for et endnu tættere resultat.