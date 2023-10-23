ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra

Udgået

StreamiumTrådløs Music Station

WAS7000/12

3.6

| (5) Anmeldelser

Lyt til al din musik i alle rum

Med Philips WAS7000 i hvilket som helst rum kan du øjeblikkeligt afspille al din musik, som streames trådløst fra musikcenteret. Du kan også afspille musik fra din GoGear eller iPod ved hjælp af en 2-i-1-dock (ekstraudstyr).

Se alle fordele

Total musikalsk nydelse og frihed

Lyt til al din musik i alle rum

  • Super Sound Panel

Trådløs streaming imellem Music Center & Station(s)

Trådløs streaming imellem Music Center & Station(s)

Med trådløs streaming behøver du ikke at hente og gemme store musikfiler på din lydenhed. Du kan i stedet lytte til dine yndlingsmelodier, når de løbende sendes til alle Music Stations - på samme tid. Tag musikken med dig fra rum til rum med Music Follows Me - du behøver ikke at genstarte navigation og afspilning. Music Broadcast udsender din foretrukne musik fra Center til alle Stations samtidigt. Og med My Room, My Music kan alle familiemedlemmer nyde udvalgt musik fra samlingen i alle de rum, der er udstyret med det trådløse Music Center eller Station.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Alarm- og timer-funktion

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.6

ud af 5

5

Anmeldelser

2

23/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great addition to my collection

The sound quality is good, the functions are useful and it looks good

Fordele

Looks good and sounds good

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Dato for brug 2023-09-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Dato for brug 2023-09-23

27/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Now old, But Still Amazing!!!

After 10 years later and still as wonderful as the firs day. The sound produced by this media system is not just “Amazing” it’s at times (given the right source) “Out Of This World” with bass that defies the compact form and rich middd’s and crisp and clear highs. As always the correct positioning is essential to the sound that can be reproduced by it’s engaging and exciting sound field. I can only Recommend this as a Dimond in the rough. With many flat panel being just that “Flat” lacking in all the departments that the WAC7500 & WAS7000 excell. A must buy even in 2018 this is a wonderful addition to any room in the house. With the added bonus of being WiFi and modular I would advise anyone to buy it now if you can.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station

15/07/2012

Suisse

Suisse

sehr gute Farbwiedergabe

Gerät braucht zu lange bis Programm läuft. Aus dem Standby Modus sollte das gewünschte Programm direkt angewählt werden können

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.