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Udgået
WAS7000/12
Lyt til al din musik i alle rum
Med Philips WAS7000 i hvilket som helst rum kan du øjeblikkeligt afspille al din musik, som streames trådløst fra musikcenteret. Du kan også afspille musik fra din GoGear eller iPod ved hjælp af en 2-i-1-dock (ekstraudstyr).
Super Sound Panel
Med trådløs streaming behøver du ikke at hente og gemme store musikfiler på din lydenhed. Du kan i stedet lytte til dine yndlingsmelodier, når de løbende sendes til alle Music Stations - på samme tid. Tag musikken med dig fra rum til rum med Music Follows Me - du behøver ikke at genstarte navigation og afspilning. Music Broadcast udsender din foretrukne musik fra Center til alle Stations samtidigt. Og med My Room, My Music kan alle familiemedlemmer nyde udvalgt musik fra samlingen i alle de rum, der er udstyret med det trådløse Music Center eller Station.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
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3.6
ud af 5
5
Anmeldelser
Jazz3467
23/10/2023
United Kingdom
Great addition to my collection
The sound quality is good, the functions are useful and it looks good
Fordele
Looks good and sounds good
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Dato for brug 2023-09-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Dato for brug 2023-09-23
PhilMidd
27/03/2018
United Kingdom
Now old, But Still Amazing!!!
After 10 years later and still as wonderful as the firs day. The sound produced by this media system is not just “Amazing” it’s at times (given the right source) “Out Of This World” with bass that defies the compact form and rich middd’s and crisp and clear highs. As always the correct positioning is essential to the sound that can be reproduced by it’s engaging and exciting sound field. I can only Recommend this as a Dimond in the rough. With many flat panel being just that “Flat” lacking in all the departments that the WAC7500 & WAS7000 excell. A must buy even in 2018 this is a wonderful addition to any room in the house. With the added bonus of being WiFi and modular I would advise anyone to buy it now if you can.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station
hansli
15/07/2012
Suisse
sehr gute Farbwiedergabe
Gerät braucht zu lange bis Programm läuft. Aus dem Standby Modus sollte das gewünschte Programm direkt angewählt werden können
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium WAS7000 Wireless Music Station