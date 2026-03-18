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Philips HomeRun Moppepuder til 2000- og 3000-serien

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Philips HomeRunMoppepuder til 2000- og 3000-serien

XV1430/00

Philips HomeRun Moppepuder til 2000- og 3000-serien

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Manualer og dokumentation

Brug de vaskbare mikrofibermoppepuder på din HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotstøvsugere til at klare det fine lag støv, der ophobes på dine gulve hver dag. Moppepuderne passer til XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 18 March 2026

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