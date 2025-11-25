    Sugestyrken på min Philips Avent elektriske brystpumpe er for lav

    Udgivet den 25 november 2025

    Se nedenfor for at få tip til at løse de mest almindelige problemer med sugestyrken med Philips Avent elektriske brystpumper.

    Kontrollér ventilerne (de skal være helt lukkede) og membranerne for skader, f.eks. sprækker, huller eller revner. Sørg for, at delene er rene og sidder tæt til. Hvis ventilerne eller membranerne er beskadiget, skal de udskiftes.

    Kontrollér også dine brystpuder eller -beskyttere for skader.

    Udskift alle slidte eller beskadigede dele.

    Adskil, rengør og desinficer alle pumpens dele, der kommer i kontakt med bryst- og modermælk, før du bruger brystpumpen første gang og efter hver brug.

    Vær forsigtig, når du fjerner og rengør ventilen. Hvis den beskadiges, fungerer brystpumpen ikke optimalt. Ventilen rengøres ved at gnide den forsigtigt mellem fingrene i varmt vand med en lille smule opvaskemiddel. Indfør ikke genstande i ventilen, da dette kan beskadige den.

    Du kan også kontrollere pumpens samling. Sørg for, at alle dele er korrekt tilsluttede og forseglede. Løse eller forkert monterede dele vil reducere sugestyrken. Samling af pumpen umiddelbart efter desinfektion, hvor den stadig er fugtig, kan forbedre sugestyrken.

    Hvis du har flere forskellige Philips Avent-brystpumpeprodukter, skal du sørge for ikke at blande delene og ikke bruge dele fra andre mærker.

    Du kan få flere oplysninger om korrekt samling af pumpeenheden ved at gå til philips.com/support for dit produkt og søge efter "Sådan samler du" eller se onlinebrugervejledningen.

    Sugeniveauet kan være indstillet for lavt. Prøv at justere den med knapperne på motorenheden. 

    Brug et niveau, der ikke forårsager smerter eller ubehag, så mælken udmalkes på en behagelig og effektiv måde.

    Før du pumper, kan du prøve at opvarme dit bryst med et varmt håndklæde og massere det for at stimulere areola, så brystet er helt frigjort og klar til udmalkning.

    Du må heller ikke springe over brugen af pumpens stimulationstilstand i begyndelsen af dine pumpesessioner.

    Hvis du stimulerer dine brystvorter korrekt før udmalkningen, forbedres pumpens pasform og fremmer effektivt mælkeproduktionen.

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan korrekt stimulering hjælper mælkeproduktionen, skal du søge efter vores artikel, som besvarer spørgsmålet, om du kan pumpe mere mælk ved hjælp af et højere sugeniveau, på denne webside eller kontakte en sundhedsfaglig person.

    Hvis du har brug for at købe reservedele og tilbehør eller vil vide mere om korrekt brug og slitage af pumpen, kan du gå til philips.com/support, kontakte dit lokale Philips Kundecenter eller spørge en sundhedsfaglig person.

    Kontrollér, om dine brystbeskyttere sidder korrekt. Hvis du ikke kan udmalke mælk under pumpning, kan det skyldes dårlig pasform eller forkert brug.

    Søg efter vores artikel om, hvordan du vælger den korrekte størrelse brystbeskytter/brystvorteindlæg, på denne webside for at få flere oplysninger om tilpasning og størrelse.

