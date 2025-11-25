Adskil, rengør og desinficer alle pumpens dele, der kommer i kontakt med bryst- og modermælk, før du bruger brystpumpen første gang og efter hver brug.

Vær forsigtig, når du fjerner og rengør ventilen. Hvis den beskadiges, fungerer brystpumpen ikke optimalt. Ventilen rengøres ved at gnide den forsigtigt mellem fingrene i varmt vand med en lille smule opvaskemiddel. Indfør ikke genstande i ventilen, da dette kan beskadige den.

Du kan også kontrollere pumpens samling. Sørg for, at alle dele er korrekt tilsluttede og forseglede. Løse eller forkert monterede dele vil reducere sugestyrken. Samling af pumpen umiddelbart efter desinfektion, hvor den stadig er fugtig, kan forbedre sugestyrken.

Hvis du har flere forskellige Philips Avent-brystpumpeprodukter, skal du sørge for ikke at blande delene og ikke bruge dele fra andre mærker.

Du kan få flere oplysninger om korrekt samling af pumpeenheden ved at gå til philips.com/support for dit produkt og søge efter "Sådan samler du" eller se onlinebrugervejledningen.