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Philips-support

Jeg får elektrisk stød, når jeg bruger min Philips-støvsuger

Hvis du får statisk elektrisk stød, når du bruger din Philips-støvsuger, er der ingen grund til bekymring. Se, hvad der kan være årsagen, og hvordan du kan forhindre det i følgende linjer.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: FC6826/01R1 , FC8242/09R1 , XC3031/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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