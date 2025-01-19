Jeg får elektrisk stød, når jeg bruger min Philips-støvsuger
Hvis du får statisk elektrisk stød, når du bruger din Philips-støvsuger, er der ingen grund til bekymring. Se, hvad der kan være årsagen, og hvordan du kan forhindre det i følgende linjer.
Under støvsugning, især i rum med lav luftfugtighed, opbygger din Philips-støvsuger statisk elektricitet. Derfor kan du opleve elektriske stød, når du rører ved røret eller andre dele af stål på apparatet. Disse stød er ikke skadelige for dig og skader ikke apparatet.
For at reducere ubehaget ved statisk elektricitet anbefaler vi, at du aflader apparatet ved jævnligt at holde røret mod andre metalobjekter i rummet (f.eks. bord- og stoleben, radiatorer osv.).
Det støv og snavs, der støvsuges op, er statisk. I så fald skal du tømme støvbeholderen eller støvposen og rengøre filteret i henhold til instruktionerne i brugervejledningen.
Bemærk: Vi anbefaler, at du øger luftfugtigheden i rummet. Hvis ovenstående løsning ikke hjælper dig med at løse problemet, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:FC6826/01R1 , FC8242/09R1 , XC3031/01R1 . Klik her for at vise flere produktnumre ›