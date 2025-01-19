Jeg får elektrisk stød, når jeg bruger min Philips-støvsuger

For at reducere ubehaget ved statisk elektricitet anbefaler vi, at du aflader apparatet ved jævnligt at holde røret mod andre metalobjekter i rummet (f.eks. bord- og stoleben, radiatorer osv.).

Det støv og snavs, der støvsuges op, er statisk. I så fald skal du tømme støvbeholderen eller støvposen og rengøre filteret i henhold til instruktionerne i brugervejledningen.